ソフトバンクにドラフト1位で指名された佐々木麟太郎内野手＝米スタンフォード大＝が28日、指名後初めて取材に応じた。

オンラインで行われた取材で佐々木はソフトバンクから1位指名を受けたことに関して「本当にドラフト指名があったことは光栄なこと。率直にうれしい気持ちでいっぱい。ただ、これからスタンフォード大のシーズンが来るので、そこに関して今は深く考え過ぎず、責任を全うしていきたい」と目の前の大学野球に集中する姿勢を見せた。

今後の進路について「休学してメジャーに挑戦しオフシーズンに大学に戻ってきて卒業していった選手もいる。長い目で見ても大学は卒業した方がいいと思っているので、長い時間をかけても卒業はしたい」と話し、「どういうプロセスを歩むか分からないけど最終的にはメジャーに挑戦したい」と率直な思いを明かした。

佐々木は2025年のプロ野球ドラフト会議で2球団競合の末にソフトバンクが交渉権を獲得。7月にはMLBのドラフトが実施され、大学に残ることを含めて複数の選択肢が残されている。

オンライン取材にはテレビや新聞など34社、約60人の報道関係者が参加した。