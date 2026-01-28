¡Ö¤¨¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤Î!?¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¤¬ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¤¤ä¤Ã¡ªºÐ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¿¡×¡Ö¥É¥é¥ÞÆâ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
½ÉÅ¨?¤È¤Î¡Ö´ñÀ×¤ÎÍ»ÏÂ¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶(29)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤È¤ÎÆ±³ØÇ¯2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNMB48¤Ç½÷Í¥¤Î½ÂÃ«Æäºé(29)¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼±óÆ£¿åÀ±¤òÃÓÅÄ¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥ì¥¤¥Ê¤ò½ÂÃ«¤¬±é¤¸¡¢¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¤Î·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤òÁ°¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¡¡¸½¼Â¤Ç¤âÆ±¤¤Ç¯¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ª¸ß¤¤È¿ÂÐ¤Ã¤Ý¤¤ÌòÊÁ¤¬µÕ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤¤¤ä¤Ã¡ªºÐ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¿¡×¡Ö°¤¤Æäºé¤Á¤ã¤ó¤â¤¨¤§¤Ê¡×¡Ö±×¡¹Æäºé¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥ÞÆâ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆäºé¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ç¯²¼¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤¤¤ä¤Ã!¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤ÎºÐ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¿!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£