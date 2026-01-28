日本勢の戴冠に期待大！ 米国で狙える注目タイトル【米女子ツアー基礎知識】
1月29日（木）から今季の米国女子ツアーが開幕する。日本人選手は過去最多となる15人が参戦し、一大勢力としてさらなる注目を集めそうだ。開幕を前に、昨季の数字をもとに、日本勢の戴冠が期待されるタイトルを整理する。
【写真】原英莉花にほっぺをツンツンされるシブコ
■年間女王シーズン最終戦の「CMEグループ・ツアー選手権」を制した者に与えられる称号。それが年間女王だ。同大会には優勝賞金400万ドル（約6億1477万円）がかけられており、女王の座を争うにふさわしい舞台となっている。出場できるのはポイントランキング上位者のみ。昨年大会には日本勢8人が参戦し、好相性の畑岡奈紗が5位に入った。史上初となる日本勢女王誕生の可能性を感じさせる内容だった。昨季優勝を挙げた山下美夢有、竹田麗央、岩井明愛・千怜姉妹、西郷真央らを筆頭に、今季は史上最多となる日本勢15人が参戦。今や一大勢力となった日本勢が、女王争いの中心に食い込めるか注目される。■ベアトロフィー『ベアトロフィー』とは平均ストローク1位の選手に与えられる称号。昨季はティティクルが「68.68」を記録し、2002年アニカ・ソレンスタム（スウェーデン/68.696）のツアーレコードを更新した。日本勢では山下が「69.81」で4位、畑岡が「69.92」で8位にランクイン。今季も絶対女王ティティクルの対抗馬として名前が挙がる。さらに、2024年に「69.99」で3位に入った古江彩佳の存在も見逃せない。昨季は未勝利で「70.44」（25位）に終わったが、調子を取り戻せば上位争いに加わる力は十分だ。■パーオン率長らく日本勢とは縁の薄かった部門だが、近年は潮目が変わりつつある。2024年には西郷（4位）と古江（7位）がトップ10入り。昨季はルーキーの竹田が1位と僅差の2位（77.02％）になるなど、日本勢初の部門制覇に迫った。竹田のほか、明愛、古江、畑岡、山下、西郷、千怜も70％超えを記録。国内ツアーで磨いてきたショット力を、世界の舞台でも存分に発揮している。
■フェアウェイキープ率同部門で大きな期待を集めるのが、バツグンの安定感を誇る古江だ。ツアー参戦初年度の2022年から、84.04％→84.76％→82.83％→81.74％と、4年連続で80％超えを維持。2023年にはツアー最多の1029回フェアウェイを捉え、ランキング2位に入った。昨季3位（82.67％）の山下や、上位常連の畑岡、西村優菜らも安定した数字を残しており、日本勢が得意とする分野の一つとなっている。■パーオンホールの平均パット数スコアに直結する重要なスタッツで、日本勢が際立った存在感を示した。中でも、パット巧者として知られる勝みなみが面目躍如となった。ルーキーイヤーの2023年に2位（1.60回）に入ったが、昨季はそれを上回る「1.59回」を記録。リディア・コ（ニュージーランド）、キム・ヒョージュ（韓国）と並んで1位に立った。そのほか、山下美夢有と馬場咲希（6位/1.61回）、岩井千怜と西村優菜（11位/1.62回）も上位にランクイン。“連覇”がかかる勝を筆頭に、今季も今季もグリーン上での強さが期待される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年 米国女子ツアー開催日程
日本勢の稼ぎがすごい！ 2025米女子賞金ランキング
ナチュラルドローが打てます 山下美夢有のスイングをマネしよう
【基礎知識】過去最多15人が参戦、日本勢の出場資格おさらい
史上最高額となる203億円超！ 2026年の報酬おさらい【米女子ツアー基礎知識】
【写真】原英莉花にほっぺをツンツンされるシブコ
■年間女王シーズン最終戦の「CMEグループ・ツアー選手権」を制した者に与えられる称号。それが年間女王だ。同大会には優勝賞金400万ドル（約6億1477万円）がかけられており、女王の座を争うにふさわしい舞台となっている。出場できるのはポイントランキング上位者のみ。昨年大会には日本勢8人が参戦し、好相性の畑岡奈紗が5位に入った。史上初となる日本勢女王誕生の可能性を感じさせる内容だった。昨季優勝を挙げた山下美夢有、竹田麗央、岩井明愛・千怜姉妹、西郷真央らを筆頭に、今季は史上最多となる日本勢15人が参戦。今や一大勢力となった日本勢が、女王争いの中心に食い込めるか注目される。■ベアトロフィー『ベアトロフィー』とは平均ストローク1位の選手に与えられる称号。昨季はティティクルが「68.68」を記録し、2002年アニカ・ソレンスタム（スウェーデン/68.696）のツアーレコードを更新した。日本勢では山下が「69.81」で4位、畑岡が「69.92」で8位にランクイン。今季も絶対女王ティティクルの対抗馬として名前が挙がる。さらに、2024年に「69.99」で3位に入った古江彩佳の存在も見逃せない。昨季は未勝利で「70.44」（25位）に終わったが、調子を取り戻せば上位争いに加わる力は十分だ。■パーオン率長らく日本勢とは縁の薄かった部門だが、近年は潮目が変わりつつある。2024年には西郷（4位）と古江（7位）がトップ10入り。昨季はルーキーの竹田が1位と僅差の2位（77.02％）になるなど、日本勢初の部門制覇に迫った。竹田のほか、明愛、古江、畑岡、山下、西郷、千怜も70％超えを記録。国内ツアーで磨いてきたショット力を、世界の舞台でも存分に発揮している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
2026年 米国女子ツアー開催日程
日本勢の稼ぎがすごい！ 2025米女子賞金ランキング
ナチュラルドローが打てます 山下美夢有のスイングをマネしよう
【基礎知識】過去最多15人が参戦、日本勢の出場資格おさらい
史上最高額となる203億円超！ 2026年の報酬おさらい【米女子ツアー基礎知識】