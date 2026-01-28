ÅÎ¤³¤Î¤ß¡¢É×¡¦¹â°Â´Ø¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ª½Ë¤¤¤Ë¡×¡¡¹ë²Ú¤Ê¡ÈÆÃÂç¥Ö¡¼¥±¡ÉÊú¤¨¥Ë¥Ã¥³¥ê¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÅÎ¤³¤Î¤ß¡Ê36¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¯¤·Áá¤á¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ª½Ë¤¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËèÇ¯µÇ°Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢É×¤ÇÂçÁêËÐ¤ÎÎÏ»Î¡¦¹â°Â¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¿35¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×ÅÎ¤³¤Î¤ß¡õ¹â°Â´Ø¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÅÎ¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¡ÈÆÃÂç¥Ö¡¼¥±¡É¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¡£¹â°Â¤Ï¤½¤ó¤ÊÅÎ¤Î¸ª¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¡¢É×ÉØ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¹â°Â¤Ï¡¢ÀèÆü¤Þ¤Ç¡ØÎáÏÂÈ¬Ç¯°ì·î¾ì½ê¡Ù¡Ê11Æü¡Á25Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò»Ù¤¨¤¿ÅÎ¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÀé½©³Ú¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤Ë°é»ù¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÖÂ«¤Ç¤¹¤Í¡¼ ¹â°Â´Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ë¡¢»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÎ¤È¹â°Â¤Ï¡¢2020Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£21Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡Ê4¡Ë¡¢22Ç¯8·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê3¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
