川上麻衣子、出生地・スウェーデンの家で過ごすプライベートショット公開「お家が2つの国にあるのがうらやましい」「生誕地の旅日記めちゃ楽しみ」
俳優の川上麻衣子（59）が27日、自身のインスタグラムを更新。出生地であるスウェーデンの「ストックホルムの家」を訪れた様子を披露した。
【動画】「お家が2つの国にあるのがうらやましい」スウェーデンの家で過ごすプラベショットを公開した川上麻衣子
インテリアデザイナーである両親の仕事の関係で、ストックホルムで誕生した川上。幼少期からスウェーデンと日本を行き来して過ごしていたという。
この日は、「突然のご報告となりましたが、先ほど雪のフィンランド ヘルシンキ空港に到着。この後久しぶりのストックホルムに向かいます」と空港ショットを添えて報告した。
続く投稿では、「ストックホルムの家に到着。3年ぶりの部屋。片付けたりなんなりして、ほっと一息」と無事到着したことを伝え、家での自撮りショットや窓から外の風景をながめる姿などを動画で披露。「昨日の夜に羽田を出発して、映画三昧の機内であまり眠らず、ようやく落ち着いて、今こちらはお昼を過ぎたところ。1日が今日は長ーい。まずは無事に到着しました」と記した。
これらの投稿には、「落ち着けるお家が2つの国にあるのがうらやましいです」「ご無事のご到着、何よりです」「生誕地の旅日記めちゃ楽しみ」「リフレッシュ＆リラックスしてくださいね」などの声が寄せられている。
