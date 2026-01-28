皆藤愛子、笑顔の報告に驚きの声「信じられん」「聞いてビックリ」「えーっ奇跡の42歳」
フリーアナウンサーの皆藤愛子が27日、自身のインスタグラムを更新し、42歳の誕生日を迎えたことを報告した。あわせて、当日に開催された写真集の予約イベントについて振り返り、ファンへの感謝の思いをつづった。
【写真】バースデーケーキを持ち笑顔！42歳の誕生日を迎えた皆藤愛子
皆藤は「おかげさまでひとつ歳を重ね42歳になりました！いつも本当にありがとうございます」とコメント。誕生日当日は写真集の予約イベントが行われたといい、「会いに来てくれた皆さんありがとう」と直接足を運んでくれたファンに感謝を伝えた。
続けて「新幹線や飛行機も大変でしたよね」と遠方からの来場者を気遣いながら、「嬉しい言葉を言っていただきすぎて、なんでこんなに？と思うくらい。ありがたくて幸せな時間でした」と、胸いっぱいの思いを明かした。
イベント後には「緊張してしまって」という声も届いたというが、「気持ちをたくさん伝えてくれた方も、話したいことがうまく言えなかったという方も、その素敵な人柄や気持ちはちゃんと受け取っています」と記し、「嬉しい。みんな本当にありがとう」と改めて感謝を表現した。
また、当日来場できなかったファンに対しても「それぞれの場所からお祝いしてくれた方も本当にありがとうございます」と言葉を添え、多くの人に支えられている実感をにじませた。
ファンからは祝福のコメントとともに「えーっ奇跡の42歳」「永遠の20代ですね」「日本一素敵な42歳です」「かわいい かわいい 42歳ですね」「信じられん42歳」「可愛い！綺麗！40代に全然見えなーい」「42歳には見えない美人です」「年齢、聞いてビックリ。まだ30代前半かと」「まだ32歳かと思いました！」などの声も寄せられている。
【写真】バースデーケーキを持ち笑顔！42歳の誕生日を迎えた皆藤愛子
皆藤は「おかげさまでひとつ歳を重ね42歳になりました！いつも本当にありがとうございます」とコメント。誕生日当日は写真集の予約イベントが行われたといい、「会いに来てくれた皆さんありがとう」と直接足を運んでくれたファンに感謝を伝えた。
イベント後には「緊張してしまって」という声も届いたというが、「気持ちをたくさん伝えてくれた方も、話したいことがうまく言えなかったという方も、その素敵な人柄や気持ちはちゃんと受け取っています」と記し、「嬉しい。みんな本当にありがとう」と改めて感謝を表現した。
また、当日来場できなかったファンに対しても「それぞれの場所からお祝いしてくれた方も本当にありがとうございます」と言葉を添え、多くの人に支えられている実感をにじませた。
ファンからは祝福のコメントとともに「えーっ奇跡の42歳」「永遠の20代ですね」「日本一素敵な42歳です」「かわいい かわいい 42歳ですね」「信じられん42歳」「可愛い！綺麗！40代に全然見えなーい」「42歳には見えない美人です」「年齢、聞いてビックリ。まだ30代前半かと」「まだ32歳かと思いました！」などの声も寄せられている。