¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÉÊÅÄÂî¼ÒÄ¹¡Ê64¡Ë¤¬28Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¿·½Õ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¼Ò²°°ÜÅ¾¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯2Ç¯¡£°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÊüÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¥Õ¥ëIP²½¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Îã¤¨¤Ð»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¥µ¥Ö¤Î¥¯¥í¥¹±¿ÍÑ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö·üÇ°ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬ÃÙ±ä¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÃÙ±ä¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äê¹ï¤É¤ª¤ê¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÙ±ä¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¹îÉþ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¡×¤È¤·¡¢Â¾¶É¤Ë¤µ¤¤¬¤±¥Õ¥ëIP²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÃÙ±ä¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ëIP²½¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯½¤Éü¡¢ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¡£
¡¡IP¡ÊInternet Protocol¡Ë¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁê¸ß¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÃæ·Ñ¡¦ÅÁÁ÷¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄÌ¿®µ¬Ìó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò»Ø¤¹ITÍÑ¸ì¡£
¡¡IP²½¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅÅÏÃÌÖ¤äÊüÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òIP¤òÍÑ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡£ÊüÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎIP²½¤Ï¡¢¹â²òÁüÅÙ¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î±ÇÁüÅÁÁ÷¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎSDIÅÁÁ÷¤«¤éIPÅÁÁ÷¤Ø¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤ò»Ø¤¹¡£IP²½¤Ç¾ðÊóÇÛ¿®¤Î¸úÎ¨²½¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤ÏNHK¥×¥é¥¹¤äTver¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢IP²½¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£