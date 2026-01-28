森脇梨々夏“アイドル”の夢かない感慨「みんなとも仲良く…」 ピュアすぎる？一面も
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』記者会見が28日、都内で行われた。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEのメンバーと、佐久間宣行氏が出席した。
【集合ショット】わちゃわちゃが可愛い！DRAW▲ME＆佐久間宣行
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に、「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントが実現。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEを結成。グループ名は、福留がギャンブル好き、この6人が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでもらえたこと、歌詞にある”見つけてくれてありがとね”などから、佐久間が名づけた。
この日の会見で、森脇はイベントの話を聞いた時の感想について「正直あまり実感がなくて、まさか本当に夢がかなうとは思っていなかったので、驚きと楽しみでいっぱいだなっていうのはありました。実際にこれをやりたいっていうのに、私自身すごく恥ずかしい気持ちがあったのですが、あの時に佐久間さんに『アイドルをやりたい』と言えた自分に、今の私から感謝を伝えたいです。本当にすごいメンバーのみんなとも仲良くなれたので…」とトーク。自ら「なんか、最初から感動みたいになっちゃったね」と恥ずかしそうにしていると、佐久間氏が「それ、ライブ終わったあとのあいさつ」と笑いながらツッコミを入れていた。
イベント後について話題が及ぶと、森脇が「1日で終わっちゃうっていうさみしさがあって。これからもプライベートでも仲良しなので、プライベートでは仲良くしていく」とかわいらしいコメント。「とりあえず今は、終わったら山岡家にみんなで行こうって言っているので、行きたいです。でも、1日で終わっちゃうって、こうやって口に出したら悲しくなっちゃう気持ちがあって、これからも何かしらで一緒になれたらいいなと思いつつも、ディズニーとかにも行きたいね！」と呼びかけるなど、仲の良さを感じさせた。
また、森脇の“ピュアさ”が話題となる一幕もあり、佐久間氏が「遅くなる時、二瓶さんが（森脇の）お母さんに連絡してくれるんですよ」と切り出し、森脇が「一緒にご飯に行っている時に、遅くなる時は二瓶ちゃんが『すみません、ちゃんとりりちゃんお家まで送り届けるんで…』って、親に電話をかけてくれたり（笑）。保護者代わりです」とはにかんでいた。
