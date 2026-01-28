渡辺美奈代、ヘルシーな手作りスイーツ披露 オートミール入りチョコパウンドに反響「食べてみたい」「レシピが知りたい」「美味しそうですね」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が25日、自身のインスタグラムを更新。ヘルシーな手作りスイーツを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「美味しそうですね」渡辺美奈代が披露したヘルシーな手作り“チョコパウンドケーキ”
投稿では、「ヘルシースイーツ」とコメントし、オートミール入りのバナナチョコパウンドケーキを紹介。焼き上がったパウンドケーキの完成写真に加え、生地を混ぜる工程やオーブンで焼いている様子など、手作りならではの過程も複数の写真で公開している。
完成したパウンドケーキは、チョコレートの濃厚な見た目が印象的でありながら、オートミールやバナナを使用したヘルシーさも感じさせる仕上がり。丁寧に作られたスイーツから、日常の食へのこだわりが伝わる内容となっている。
この投稿にフォロワーからは「とても美味しそうですね 美奈代さんのケーキ食べてみたいです」「わぁ〜美味しそう オートミールが入っていてヘルシーなのが嬉しいケーキですね 食べてみたいな〜」「すごく良いですね 素敵な出来です レシピが知りたい」「何処に行けば買えますか？」「作り方を教えてほしいです！」「もう 販売してください」などの声が寄せられている。
【写真】「美味しそうですね」渡辺美奈代が披露したヘルシーな手作り“チョコパウンドケーキ”
投稿では、「ヘルシースイーツ」とコメントし、オートミール入りのバナナチョコパウンドケーキを紹介。焼き上がったパウンドケーキの完成写真に加え、生地を混ぜる工程やオーブンで焼いている様子など、手作りならではの過程も複数の写真で公開している。
この投稿にフォロワーからは「とても美味しそうですね 美奈代さんのケーキ食べてみたいです」「わぁ〜美味しそう オートミールが入っていてヘルシーなのが嬉しいケーキですね 食べてみたいな〜」「すごく良いですね 素敵な出来です レシピが知りたい」「何処に行けば買えますか？」「作り方を教えてほしいです！」「もう 販売してください」などの声が寄せられている。