ヨーグルトに“ある調味料”を入れるともっちり食感に 工藤静香が紹介した調理テクニックに反響「おいしそう」「作ってみます」
歌手の工藤静香（55）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。ヨーグルトに“ある調味料”を加えることで驚きの食感に変わる調理テクニックを披露した。
【写真】「おいしそう」「作ってみます」工藤静香が紹介した“もっちり食感”ヨーグルトの食べ方アレンジ
工藤は「ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです。何にでも合います！甘いのしょっぱいのも！」と、日本伝統の発酵調味料「塩麹」を加えることでヨーグルトが“もちもち”とした食感に変わることを紹介。
「私はグリークヨーグルトでするのが時短ですきです。出来上がったら乾燥ハーブをまぶしたり型にいれたり」と自身流の楽しみ方についても明かし、成形し乾燥ハーブを散らしたヨーグルトや、メイン料理に野菜やヨーグルトを添えたプレート、ヨーグルトをのせたフィンガーフードなど、日頃楽しんでいる食べ方のアレンジを写真で披露した。
さらに、塩麹の使い方については「絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で1日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです！」と工藤。「最初は手間がかかるけど、色々な野菜を漬けておくと、即盛り合わせにできるので忙しい朝もバッチリです！」と、多忙な日々を支える時短の工夫を伝えている。
投稿された写真には、キッチンで皿をじっと見つめる愛犬の姿もあり「ビビが狙っている！笑」とユーモアたっぷりに報告した。
コメント欄には「おいしそう」「作ってみます」「センスがめちゃくちゃ良い」「職人の域」「狙ってるビビちゃん可愛い」など、さまざまな声が寄せられている。
