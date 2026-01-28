¡Ú¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¡Ûºä¸ýÃÒÎ´¤µ¤ó¤¬¥Èー¥¯¥·¥çーMC¤Ë½éÄ©Àï¡ª¸åÇÚ¡¦À¾ÅÄÌÀ±û¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡ª¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¥Èー¥¯¥·¥çー¥ì¥Ýー¥È
¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡ª
ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¡ª¡ª
¥×¥íÌîµå¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤äOB¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ÎÀ¾ÅÄÌÀ±û¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìºòÇ¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å³ØÀ¸Ìîµå»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Êì¹»¡¦ËÌ¾È¹â¹»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ë½¢Ç¤¡£¥Áー¥à¤ò13Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©µ¨ËÌ³¤Æ»Âç²ñÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤«¤é¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ãæ¿®·»Äï¤ÎÂÇ·âÀïÎ¬¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£ÂæÏÑ¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¤ªË»¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥ºOB¤Îºä¸ýÃÒÎ´¤µ¤ó¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥²¥¹¥È¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤òÌ³¤á¤ëMC¤â¡¢¸µ¥¢¥¹¥êー¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÈ´·²¤Î¥Èー¥¯¥¹¥¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¶Ã¤«¤µ¤ì¡¢¡ÖMC¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤¤¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²óMC¤Ç¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÌó100¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«±éÁ°¤«¤é²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤âMC¤â¥¹¥ï¥íー¥ºOB¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¹¥ï¥íー¥º¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤À¤«¤é¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ê¤É¤Ç´é¸«ÃÎ¤ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ëºä¸ý¤µ¤ó¤Î¡È¥¥éー¡É¤Ö¤ê¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¸í²ò¤Ê¤¤è¤¦¡£
¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡ª
¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¤¤¤¤Ê¤êºÇ¹âÄ¬¡ª¡ª
19»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë¥×¥ì¥¤¥Üー¥ë¡ª
Á°Àâ¤òÌ³¤á¤¿»ä¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï2¿Í¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤èMCºä¸ýÃÒÎ´¤µ¤ó¡¢¥²¥¹¥ÈÀ¾ÅÄÌÀ±û¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤É¤³¤«¶ÛÄ¥´¶¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÆó¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¡£
³«»Ï¤«¤é1Ê¬¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¹±Îã¤À¤«¤é²ó¤í¤¦¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËµÒÀÊ¤Î´Ö¤òÎý¤êÊâ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥êー¥É¤·¤Æ²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¤½¤ÎÇ®µ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Æー¥¸¤ØÌá¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ïºä¸ý¤µ¤ó¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¡£¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤óÁ´°÷¤¬°ìÀÆ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢³Ú¤·¤¤¤¦¤Á¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×--¤½¤ó¤Ê¡È¤ªÌóÂ«¡É¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤«¤µ¤ºÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬·ã¤·¤á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÆó¿Í¤Î¥àー¥É¤Ë¡£ºä¸ý¤µ¤ó¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¤â¤Ë´ØÀ¾¤´½Ð¿È¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤·ÚÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Èー¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éºä¸ý¤µ¤ó¤Ë¡Öº£Æü¡¢MC¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÁáÂ®¤Î¥¸¥ã¥Ö¡£¤¹¤ë¤Èºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½éMC¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤Ö¤ê¤Ç¥Èー¥¯¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°úÂà¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÂ¨Åú¡£
¼þ°Ï¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëºä¸ý¤µ¤ó¡¢¸µ´ÆÆÄ¤Î¿¿Ãæ¤µ¤ó¡¢¸µ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î´Û»³¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÏÌîµåÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢°úÂà¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö»þ´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÆü¡¹Ìîµå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢Ìîµå¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°úÂà¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµÄ¾ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¾ÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÈÓ¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ï»Å»ö¤Á¤ã¤¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¤ÏÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¤ªÏÃ¤Ø¡ª¡ª
¼¡¡¹¤È¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤òÅê¤²¤«¤±¤ëºä¸ý¤µ¤ó¡£¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤á¤Æ°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀÇ¶â¡ª ¤¢¤È¤Ï¡Ê°úÂà¸å¤Î¤ª»Å»ö¡Ë±Ä¶È³èÆ°¤äÀÁµá½ñºîÀ®¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîµåÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É³Ú¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤³¤Ç¤â²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÀµÄ¾¡¢¥¹¥ï¥íー¥º¤ÎÁª¼ê¤È¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¤Êý¤À¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Î¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÏÃÂê¤òºä¸ý¤µ¤ó¤«¤é¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼Â¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿©»ö»ö¾ð¤äµ¤¸õ¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÕ¼ÁÌä¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏÃ¤Ï¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÌÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ÆüÍè¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤äÈÝ¤ä¡¢¡Ö¸å¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¾éÃÌ¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¸ý¤Ö¤ê¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ°Â¤â³Ú¤·¤ß¤âÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëÃæ¿®·»Äï¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¢¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿Ê¿Ìî·Ã°ì¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºòÇ¯°úÂà¤·¤¿¸µ¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¸åÆ£½ÙÂÀ¤µ¤ó¤âºßÀÒ¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÏMC¤È¥²¥¹¥È¤ÎÁÐÊý¤¬¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃçÎÉ¤·¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¡£¶¦ÄÌ¤ÎÁª¼ê¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Þ¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤É¤ì¤âÌÌÇò¤¯¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëºä¸ý¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤Æ¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃæ¿®·»Äï¤Î±þ±ç¥Ä¥¢ー¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¹½ÁÛ¤âÉâ¾å¡ª¡©Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Ï¼«Á³¤È¥¹¥ï¥íー¥º¥Èー¥¯¤Ë¡Ä¡ª¡ª
¸½Ìò»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤ò´Þ¤àÌîµåÍÑ¶ñ¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Î°úÂà¤òµ¡¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¼êÊü¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¾ÅÄ¤µ¤ó¡£
°úÂà¤ÎÊó¹ð¤ÇÀèÇÚ¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤òË¬¤Í¤¿ºÝ¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü¡¢ÂæÏÑ¹Ô¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤â·ó¤Í¤ÆºÆ¤ÓÀÐÀîÅê¼ê¤Î¤â¤È¤Ø¡£¡Ö1Ç¯Á°¤Î¤¢¤Î¤ª¸ÀÍÕ¡¢¤Þ¤ÀÍ¸ú´ü¸Â¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¶²¤ë¶²¤ëÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤È¤³¤í¤¬¸åÆü¡¢ÀÐÀîÅê¼ê¤«¤éÌîµåÍÑ¶ñ°ì¼°¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ìå«¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÁÇÅ¨¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëºä¸ý¤µ¤ó¤â¡¢°úÂà¸å¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÎà¤¬¼«Âð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÆüÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£ÅÙ¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤Î¤È¤¤ËÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤êËÜµ¤¥âー¥É¤Çº©´ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤«¤é¥¹¥ï¥íー¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ºä¸ý¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤¢¤Îºä¸ý¤ä¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ö²È¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÍè¤¤¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë´«¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Èºä¸ý¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà½÷¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºä¸ý¤µ¤ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¡Ê¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¡Ë¤è¤¯½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
ÀèÆü¡¢¤ªÆó¿Í¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀèÇÚ¤ò¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤±¤ë¡×¤ÈÁ°Æü¤«¤éÄ¥¤êÀÚ¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤ÆÆó¿ÍÊ¬¤Î¥³ー¥Òー¤òÇã¤¦――¤½¤ó¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ÅöÆü¤ÎÄ«7»þ30Ê¬¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½¤ì¤ºÏ¢Íí¤â¤Ê¤·¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Öº£µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Î°ì¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆó¿ÍÊ¬¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥³ー¥Òー¤¹¤éÇã¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èºä¸ý¤µ¤ó¤ËË½Ïª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æºä¸ý¤µ¤ó¤«¤é¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¡¢¤½¤·¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥ï¥íー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¶áÇ¯¤Î¥¹¥ï¥íー¥º¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¡£
³°Ìî¼ê¤ÈÊá¼ê¤È¤¤¤¦¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤ªÆó¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¿¤¤¡×¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤ËÆÍÆþ¡ª
¤½¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡ª¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Èºä¸ý¤µ¤ó¤Î¡ÈÃçÎÉ¤¹¤®¤ë¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ï¤Û¤ÜËèÆü°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤ÎÀèÇÚ¤«¤é°ìÀÚÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁ´Éôºä¸ý¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥ìー¥à¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤â¤·WBC¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤òÁª¤Ö¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊá¼êÌÜÀþ¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ÏÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì°Õ³°¤ÊÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡Ë¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ß¡¢¥Îー¥Ò¥Ã¥È¥Îー¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤ÎÈëÏÃ¤â¡£¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â´Þ¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ÁÌä¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ªÍÂ¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÂ©Æþ¤ì¤Æ¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¥¿¥¤¥à¤Ø¡£
¤ªÆó¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÎéµ·Àµ¤·¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¡¢»£±Æ¤ÏÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯½ªÎ»¡£¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ø¤È°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ß¤Þ¤Ê¤¤¤ªÆó¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä¡ª
¤½¤·¤Æ¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡Ä¡ª¡ª
µ²±¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¥é¥¤¥¢¥ó¾®ÀîÅê¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ß¡¢¥Îー¥Ò¥Ã¥È¥Îー¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î»î¹ç°Ê¾å¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍâÆü¤Î»î¹ç¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Æü¤Ë¥Îー¥Ò¥Ã¥È¥Îー¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢¡Ö¤µ¤Æº£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤È·Þ¤¨¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°úÂà¤ÎÇ¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ìîµå¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¾ì¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤ËÌîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤äÁêËÐ¤ÎÏÃÂê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»þ¹ï¤Ï20»þ55Ê¬¡£
ºÇ¸å¤Ë³§¤µ¤ó¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¤ªÆó¿Í¤«¤é¤ÎÄù¤á¤Î¤´°§»¢¤ò¤â¤Ã¤ÆÌµ»ö¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1·î31Æü¤ËÂæÏÑ¤Ø½ÐÈ¯¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¼¤Ò¸þ¤³¤¦¤Ç¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢»×¤¤¤¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÅÚ»ºÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¤ËÊ£¿ô²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ªÏÃ¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤ÊÊý¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£²ó¤ÎMC¤Ö¤ê¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Å·Ìî·û¿Î
²¼Â¼ÂÙ»Ê¡Ê¤·¤â¤à¤é¡¡¤ä¤¹¤·¡Ë
¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÇÌîµå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï3Ç¯²Æ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÃÏÊý¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò·Ð¤Æ¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦¤ËÄ¹Ç¯¿È¤òÃÖ¤¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ä¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½¾»ö¡£3Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ËÅ¾¿È¤·¸½ºß¤Ï¼ç¤ËMLB¤Î¼Â¶·¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¡Ø¡Ø¥é¥Ö¤¹¤Ý¡Ù¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥ÕÎò¤ÏÌó3Ç¯¤Ç¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÏÃ¤ËËè²ó»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÆùÂÎ²þÂ¤¤òÀÀ¤¦¤âÆü¡¹ÁýÎÌÃæŽ¥Ž¥Ž¥