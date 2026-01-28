日本時間２９日午前４時に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果や声明が発表され、同２９日午前４時半にはパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見が行われる。市場では政策金利は現行の３．５０－３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明やパウエルＦＲＢ議長の会見が焦点となっている。昨年１２月のＦＯＭＣで３会合連続の０．２５％利下げを決定したあと、多くのＦＲＢ関係者が追加利下げに慎重な考えを示していた。声明やパウエル議長の会見で昨年９月以降に労働市場の下振れリスクに対する保険的措置として合計０．７５％の利下げを行ったことにより、追加の利下げには辛抱強くなれるとのスタンスが示されるようであれば、ドルが買われる可能性がある。



また、日本時間２８午後１１時４５分にはカナダ中銀（ＢＯＣ）理事会の結果も発表される。ＢＯＣ理事会で政策金利は現行の２．２５％に据え置かれることが確実視されている。



