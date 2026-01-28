Ｂリーグの京都ハンナリーズは２８日、松島鴻太代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー（以下、ＧＭ）がＧＭを退任し、ＧＭ補佐兼普及担当の村上直氏がＧＭに就任することが決定したと発表した。松島氏は代表取締役社長専任となる。

現役時代は京都・洛南高、同大から京都ハンナリーズ、シーホース三河でプレーした村上新ＧＭは以下のようにコメントを発表した。

この度、京都ハンナリーズのゼネラルマネージャーに就任いたしました、村上直です。

シーズン途中での就任となりますが、勝利にこだわり続けることはもちろん、京都という街に根ざし、いつも応援してくださる皆様に誇りに思っていただけるクラブを築いていきたいと思っています。

そのためにも引き続きコミュニケーションを取りながら、選手・スタッフが最大限の力を発揮できる環境を整え、長期的に競争力のあるチームづくりに全力で取り組んでまいります。

今現在チームは非常に厳しい状況ではありますが、ハンナリーズブースターの皆様となら、もっと高い場所へ行けると本気で思っています。

勝利も、悔しさも、挑戦も、すべてを共有しながら、強いチーム、誇れるチームをつくっていきたいと思います。

ここから共に。

共に、登りましょう。

引き続きご支援・ご声援のほど、よろしくお願いいたします