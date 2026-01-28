日本相撲協会は２８日、両国国技館で大相撲春場所（３月８日、エディオンアリーナ）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった福崎改め藤天晴（ふじてんせい・藤島）は、国技館内で師匠の藤島親方（元大関・武双山）と記者会見に臨んだ。

▽会見での主な一問一答

―新十両が決まった今の気持ちは。

「今日正式に新十両に上がるということで、しこ名もいただいて、少しずつですけれど、関取になれるんだという実感も湧いてきました」

―しこ名が変わっての気持ちは。

「師匠につけていただいて、聞いた時はとてもうれしかったですし、このしこ名を大きくするのも、逆に汚してしまったりするのも自分自身なので、このしこ名をどんどん大きくできるように、成長させられるように、自分でもっともっと精進していきたいなと思います」

―高校を卒業して、昇進するまでの１年間を振り返って。

「やっぱり高校の時とは環境も全く変わって、まだまだ今でも稽古にはついていけてないですし、体もまだまだでき上がってないので、まだまだ本当にこれからだという気持ちを忘れずに、もっと稽古に精進しないといけないな、と思うばかりです」

―初めて幕下５枚目以内だった初場所を振り返って。

「初日に白星を挙げることができましたけれど、二番目、三番目と負けてしまって、途中でもう駄目かもなと思ってしまったこともありましたけれど、そこはしっかりと切り替えて、逆に思いっきりぶつかれたことが、その後の勝ち星につながったと思うので、でもやっぱり、本場所も押されてしまう場面が多かったりして、課題もたくさん見つかったので、結果的には新十両に昇進することができましたけれど、まだまだ足りない部分が多いなというふうに感じた場所でもありました」

―自分の相撲の良さは。

「低さという部分では他の人にも負けないという自信はあるので、さらに圧力をつければもっともっと、勝てるようになると思うので、低さというのは自分の武器であるかなと思います」

―初場所千秋楽の十両昇進を懸けた一番へ臨む時の思いは。

「本当にとても勝ちたいという気持ちは強かったですけれど、あまり考えないようにして、自分の相撲を取り切ることだけに集中して、挑みました」

―初めてだった十両の土俵の雰囲気は。

「やっぱり所作も違って、お客さんの数も違うし、本当に今まで以上に緊張しましたし、でも楽しくできたかなと思います」

―あの一番に勝たなければ上がれないって思いはあったか。

「そうですね。やっぱりあそこで勝たないと上がれないなというのは思ってました」