日産自動車が主に電気自動車（ＥＶ）を生産する国内拠点である栃木工場（栃木県）の稼働率が、２０２５年に１割まで低下したことがわかった。

世界的なＥＶ需要の減速が主な要因で、損益分岐点とされる８割を大幅に下回る。経営再建中の日産は国内外の工場閉鎖などでリストラを進めているが、栃木工場の稼働率を上げるてこ入れ策が急務となりそうだ。

栃木工場は、日産が国内で唯一、乗用車ＥＶを生産する拠点で、主力のＥＶ「リーフ」や「アリア」を製造している。生産能力は年１９万台で、関係者によると、２５年の生産台数は約２万台にとどまった。２４年は約７万台を生産し、稼働率は４割程度だったため、大幅な落ち込みとなる。

稼働率低下の主因は世界的なＥＶ販売の低迷だ。２５年のリーフとアリアの国内販売台数は前年比で約４割減少した。日産は１０年に量産型ＥＶを生産するなど市場を先導してきた。しかし、トランプ米政権がＥＶに対する支援策を終了するなど、欧米でのＥＶ政策の転換を受け、輸出も伸び悩んでいる。

２５年はリーフやアリアのモデル改良に向けた準備で生産が減少したことも一因だ。すでに新型リーフの生産を始めており、日産幹部は「２５年が底だ」としている。ただＥＶ市場の先行きは不透明で、部品会社からは「新型リーフは台数増が見込める車種ではない」との懸念も上がっている。

栃木工場では、ＥＶ以外の「スカイライン」や「フェアレディＺ」といった高価格帯のガソリン車も生産しているが、ブランド力の低下もあり、大幅な販売増は難しいとみられている。

日産は昨年５月、業績悪化を受けて国内外７工場や従業員２万人の削減を柱とする経営再建策を発表した。国内５工場のうち、追浜工場（神奈川県）と子会社「日産車体」の湘南工場（同）での車両生産は２７年度末までに終了する。生産は３工場に集約するが、栃木工場の稼働率は追浜、湘南両工場も下回っており、経営再建の足かせとなりかねない。

イバン・エスピノーサ社長は昨年７月の記者会見で、国内工場の追加削減を行わない方針を示している。