衆院選が公示され、２月８日の投票日に向けて論戦が始まった。

人口減少や高齢化など様々な課題にどう向き合えばいいのか。各分野で活躍する人たちに話を聞いた。

有明海を望む熊本市西区河内町にカフェなどを備えた宿泊施設「ＫＡＷＡＣＨＩ ＢＡＳＥ ―龍栄荘―」を２０２４年１２月にオープンしました。閉館した老舗旅館「龍栄荘」を改修し、現在は週に２日ほど接客に出ています。

かつて一帯は温泉街で、旅館や飲食店が立ち並び、活気があったそうですが、廃業が相次ぎ、約７０年の歴史を持つ龍栄荘も後継者不在で２０年頃に閉館したそうです。

２２年４月に福岡県にキャンパスがある日本経済大経営学部に進学し、起業やビジネスについて学びました。アパレルやカフェを経営したいと、物件を探していたとき、龍栄荘に出会いました。

緑に囲まれた昔ながらの建物や、有明海に沈む夕日が本当に素敵でした。建物の老朽化がひどく、購入や改修には約１億５０００万円がかかりましたが、「熊本出身のスザンヌです」と言って芸能活動をしてきたからこそ、「熊本に恩返ししたい」という気持ちで思い切りました。

カフェにはおじいちゃん、おばあちゃんたちが集っています。地域の皆さんが会話している様子をみると、やってよかったなと感じます。（熊本県のＰＲキャラクターの）くまモンが参加するイベントなども開き、２５年の施設利用者は２万人を超えました。

地方に住んでもらうことは、一朝一夕では難しいはず。だから、まずは１回遊びに来てもらって関係人口を増やし、その土地の良さを知ってもらうことがはじめの一歩だと思います。次も足を運んでもらうための魅力を増やし、発信することも大事です。卒論でもそうしたことを論じました。

事業承継にあたり、支援金制度について調べましたが、自治体によってばらつきがあることを知りました。起業など新たなチャレンジをするとき、「あと少しお金があれば始められるのに……」という人も多いと思います。地域活性化のために頑張る人の背中を押す制度や資金面の支援があれば、出ばなをくじかれないのではないでしょうか。

事業承継やＳＮＳでの発信について学べるセミナーの開催も大事です。私もセミナーで成功例や失敗例を聞けたことは、とてもありがたかったです。

熊本へのＴＳＭＣ（台湾積体電路製造）の進出で人が増え、一つの企業が来ることの影響を実感しました。自治体だけでなく、国全体で地方への企業誘致も進めてほしいと思います。（聞き手・美根京子）

◆熊本市出身。福岡で本格的にモデルの活動を始め、１９歳で上京してテレビのバラエティー番組などで活躍。２０１４年に長男を出産。地元に戻り、子育ての日々をＳＮＳで発信している。２４年から熊本県の「くまもと移住アンバサダー」を務める。

７４４自治体「消滅可能性」

民間有識者らでつくる「人口戦略会議」（昨年８月に活動終了）が２０２４年４月に公表した報告書では、全国の自治体の４割以上にあたる７４４自治体が最終的に消滅する可能性が高い「消滅可能性自治体」とされた。

報告書では、若年女性人口の減少状況をもとに分析し、消滅可能性自治体の割合が６０％を超えたのは、山形や和歌山など１１道県。全国ワーストの秋田県では秋田市を除く２４市町村が該当し、９６％に上った。熊本市は該当しないものの、熊本県は４０％と高い。

政府は１４年に地方創生相を新設し、移住促進や企業の地方分散、地域資源を活用した産業の高付加価値化への支援などを行ってきた。しかし、東京一極集中に歯止めはかからず、東京都では２４年、転入者が転出者を上回る「転入超過」が約７万９０００人に上り、３年連続で増加した。