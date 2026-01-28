東京都は新年度、共働き家庭などの小学生を預かる「放課後児童クラブ（学童保育）」について、職員向け住宅の家賃を最大月８万２０００円補助する制度を創設する方針を固めた。

事業者の一部負担を条件に、都と区市町村が月約７万円まで支援する。

学童保育の待機児童数が高止まりする中、職員の待遇を改善して人材確保につなげ、仕事と子育ての両立が困難になる「小１の壁」の解消を進める。

都関係者によると、対象は都内で働く常勤の放課後児童支援員と補助員。学童保育の事業者が用意した借り上げ住宅の賃料などについて、１戸あたり月額最大８万２０００円のうち約１万円（１２・５％）を事業者が負担することを条件に、残りを都（最大７５％）と区市町村が負担する。

事業者は１クラスにつき３戸まで利用できる。事業者に職員向けの住宅の整備を促し、人材確保を後押しする。初年度は支援員らが特に不足している自治体で延べ約４５０戸分の制度利用を想定し、新年度予算案に約１億４０００万円を計上する方針。

共働き世帯の増加に伴い、学童保育を利用する児童は増えている。こども家庭庁によると、昨年の全国の登録児童数は１５７万人で、２００３年の約３倍に上る。施設数も０３年から１万２０００か所増えたが、利用希望の急増に追いつかず、１５年以降は毎年１万６０００人前後の待機児童が生じている。都内は待機が特に多く、昨年まで１１年連続で３０００人を超えた。

受け皿の拡大に向け、職員不足が支障になっている。同庁の調査では、常勤・月給制の放課後児童支援員の平均年収は２８９万円（２１年度）で、保育士や介護職員を下回る。国は２２年から支援員らの賃金を３％（月９０００円相当）引き上げるなど待遇改善に取り組むが、現場からは拡充を求める声も上がる。

放課後児童支援員らを対象とした家賃支援は、都議会第１会派の地域政党「都民ファーストの会」が「小１の壁が深刻化する中、放課後児童支援員の処遇改善が必要だ」として、昨年１２月末に新年度予算案の重点要望事項として、小池百合子知事に要望書を手渡していた。

都は２５年度、国の基準を上回る常勤職員の配置や開所時間の延長などに取り組んだ施設を補助する独自の認証制度を始めた。新年度から職員向け住宅の借り上げ支援も新たに始めることで、「小１の壁」解消を進める。