俳優の岩城滉一（74）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻でタレントの結城アンナ（70）と出会った当時を振り返った。

この日は夫婦そろって登場。司会の黒柳徹子から「出会った時にアンナさんはなんと高校生」と紹介されると、結城は「そうですね」、岩城は「初め会った時、15、6（歳）じゃなかったかな」と打ち明けた。

当時の印象は「もうそりゃね、見たことねえなと思いましたね」と美しさに驚いたと証言。結城は「本当ですか？」と疑ったが、岩城は「本当です」と平然と話した。

互いの第一印象について結城は「よくしゃべる人だと思いました」と明言。「もう本当にいろんな。当時のはやっていた冗談とかを入れて一人でしゃべってました」と続けた。

岩城は年は4歳違いだとしたものの「当時も若い女房もらったなって言われましたね」としみじみ。黒柳が「アンナさんは20歳の時にもうお子さんを身ごもった。早かったね、随分」と続けると、結城は「そうですね」と回顧した。

黒柳は「お金がなかったんでしょ、その頃」と尋ね、岩城は「そりゃ一生懸命働きましたよ」と言い切った。