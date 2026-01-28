パナソニック株式会社は2026年2月下旬、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S バイオハザード レクイエム エディション」を発売する。カプコンの『バイオハザード レクイエム』との公式コラボレーションモデルで、主にパナソニック公式通販サイト「Panasonic Store Plus」で取り扱う。2027年2月末までの販売を予定するとのこと。

新たなサウンドモードとして「ホラーモード」を搭載し、メーカーによれば音の低域を強調しつつ空間の広がりを重視し、恐怖感や緊迫感が際立つ音響を実現したという。

本モードに象徴される音の広がりや低音の再現性により、カプコンサウンドチームによる推奨音質を取得している。さらに、4つのスピーカーによる立体的なサラウンドと2.4GHz帯専用無線による低遅延ワイヤレス接続を実現。

起動音には『バイオハザード レクイエム』のモチーフメロディーを採用し、サウンドモードやイコライザー設定はカスタマイズ可能だ。本体と送信機には『バイオハザード レクイエム』のロゴをあしらい、本体色はキーカラーである「ブラッディレッド」のデザインに仕上げる。アプリデザインやパッケージも『バイオハザード レクイエム』のビジュアルや荒廃したラクーンシティの姿を取り入れており、ファン歓喜のデザインだろう。

製品概要 製品名：SC-GNW10S-BH（バイオハザード レクイエム エディション）

価格：35,200円（税込）

カラー：ブラッディレッド

発売日：2026年2月27日

バイオハザードファンや没入感重視のゲーマー向け

バイオハザードとのコラボモデルという位置付けは、2026年1月時点のゲーミングオーディオ市場において希少性を持つ。ホラーモード搭載により、メーカーによれば恐怖感や緊迫感が際立つ音響を実現したとされ、ホラーゲームプレイに特化した音響設計といえる。カプコンサウンドチームによる推奨音質取得は、ゲーム開発側の監修を受けた品質を示す指標となる。

4chスピーカーと2.4GHz帯専用無線の組み合わせにより、メーカーによれば立体的なサウンドと低遅延ワイヤレス接続を両立するという。期間限定販売（2027年2月末まで）という設定は、コレクターズアイテムとしての価値を高める要素となる。ただし予定数を上回る場合の早期終了可能性があり、早期購入が推奨される。

バイオハザードファンや、ホラーゲームでの没入感を重視するゲーマーに適した選択肢となる。

