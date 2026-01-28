ムゲンＥが後場急騰、大型物件の販売進捗し２５年１２月期は計画上振れで着地 ムゲンＥが後場急騰、大型物件の販売進捗し２５年１２月期は計画上振れで着地

ムゲンエステート<3299.T>が後場急騰している。きょう午後２時ごろ、２５年１２月期の連結業績について、売上高が前回予想の６４１億３５００万円から６８２億６２００万円（前の期比９．８％増）、営業利益が１０２億１６００万円から１１０億４８００万円（同１４．８％増）、最終利益が６１億７８００万円から６６億５２００万円（同９．３％増）で着地したようだと発表した。増収増益幅が上振れしており、業績を評価した買いが流入している。



前回予想は不動産市況の変動リスクなどを踏まえた慎重な見通しを採用したものの、主力事業の不動産買取再販事業で想定を上回る複数の大型物件の販売が進んだ。期末配当予想は２円増額の６９円に引き上げた。年間配当予想は１１４円（前の期は１０４円）となる。



出所：MINKABU PRESS