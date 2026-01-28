日精線が後場下げ幅を拡大、第３四半期は営業利益３９％減 日精線が後場下げ幅を拡大、第３四半期は営業利益３９％減

日本精線<5659.T>が後場下げ幅を拡大している。午後２時３０分ごろに発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高３４６億５５００万円（前年同期比２．３％減）、営業利益２１億４０００万円（同３８．８％減）、純利益１５億５３００万円（同３７．１％減）と大幅減益で着地したことが嫌気されている。



半導体関連業界向け超精密ガスフィルターの好調もあって金属繊維部門は堅調に推移し、ステンレス鋼線の販売数量も増加したものの、太陽光発電パネルの製造プロセスで使用される極細線の需要低迷が続いたことが響いた。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高４３５億円（前期比７．０％減）、営業利益３２億円（同３０．１％減）、純利益２３億円（同２９．２％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS