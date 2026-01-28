アドビは1月28日（水）、Adobe Photoshopの最新版を公開した。調整レイヤーの編集項目を追加したほか、テキストレイヤーの調整機能、生成AI関連機能を強化している。

「明瞭度」「かすみの除去」「粒子」の調整レイヤーを新規搭載。より高い精度による調整を、非破壊編集で行えるようになった。レイヤー同士のマスク・ブレンド処理も利用できる。

テキストレイヤーの形状をワンクリックで変形できる「ダイナミックテキスト」を、ベータ版として公開した。円形、アーチ形、湾曲形から形状を選ぶだけで、自動でテキストを調整するという。

これまでベータ版だった、生成AIを活用した「生成塗りつぶし」「生成拡張」「削除ツール」を正式に公開。最新の生成AIモデル「Adobe Firefly Fill & Expand」を使用しており、プロンプトへの忠実度が向上したほか、継ぎ目の不自然さを軽減し、照明と奥行きの自然な表現が可能になったとしている。

また「生成塗りつぶし」における参照画像機能も強化。参照オブジェクトとしてアップロードした画像について、形状や特徴の理解度が向上しており、より忠実に生成結果に反映させられるようになった。またそのうえで違和感のない画像に仕上がるように、大きさ、角度、照明、カラー、遠近感などシーンに応じた適切な調整を施すという。