【長崎の最新序列】J１見据えた“超高速カウンター”移行へ。怪物ジェズスの重さが気がかりも…新エース候補は即フィットか。進藤ら即戦力が全員スタメン候補に
いよいよ２月６日に開幕を迎えるJ１百年構想リーグ。シーズン移行前の特別大会に、各クラブはどんな陣容で臨むのか。本稿では長崎の最新序列とチームの現状をお届けする。
J１昇格を達成したチームが新たな舞台で目ざすのは、ACL出場も見据えた百年構想リーグでの躍進、そしてその先にあるJ１での上位進出だ。
高木琢也監督が長く取り組んできた３−４−２−１を基本システムとしつつ、試合展開に応じて山口蛍が中盤底に１枚で入る３−１−４−２の形の併用も構想する。
昨シーズンは手堅い守備から、マテウス・ジェズスの能力を活かした「個のカウンター」で結果を出したが、レベルが上がるJ１では個のカウンターだけでは通用しないという判断から、高い位置で連動してボールを奪い、そのまま一気にゴールへと向かう「超高速カウンター」への移行を目ざしている。
沖縄キャンプでは、この「超高速カウンター」のファーストアクションであるボール奪取について、プレッシャーをかける位置とベースとなる奪い方、そして、奪ってからのボールの運び方に取り組んだ。準備期間が短く、どの程度まで深化させられるかは読めないが、ボールを奪うことを守備でなく、攻撃の第一歩と位置付ける意識付けはチーム全体でできているようだ。
新たな得点源として期待されるチアゴ・サンタナは合流以来、好調をキープ。決して得意ではない守備にも献身的に取り組む姿勢を見せる。クロスに合わせてのゴールに長けたチアゴは「超高速カウンター」のフィニッシャー向きであり、フアンマ・デルガド、エジガル・ジュニオという二大得点源が退団した影響はほとんど感じない。
キャンプ中に加入が決定したノーマン・キャンベルがスピードを活かして期待どおりのプレーを見せられれば、前線の層不足も解消され、さらなる上積みもできるだろう。
翁長聖と米田隼也が主力を務めてきたウイングバックには、加入直後のYo-Yoテスト（シャトルラン形式の体力テスト）でチームトップの運動量を示した岩崎悠人が、積極的な上下動で攻守をカバー。シャドーに入る長谷川元希は、攻撃スキルの高さで存在感を発揮している。
GKでも後藤雅明と波多野豪が高いレベルで競争中。ほぼ全てのポジションで質と層を高めることに成功した。
昨季以上にボールを持ち上がっていくことが求められているCBにも、攻撃力が持ち味の進藤亮佑が加わり、J１での豊富な経験値とセットプレーからの得点面で期待を集める。即戦力として補強した選手は、全員がスタメン争いに割って入っている状況である。
J１昇格の主軸となった山口とディエゴ・ピトゥカが軸となるボランチは、第３の軸となる選手を獲得できなかったため、昨季にルーキーとしてシャドーで起用され、想定以上の活躍を見せた松本天夢を起用か。もしくはシャドーの長谷川をこちらに回す可能性がある。
アカデミー出身の鍋島暖歩も持ち前の運動量を活かして好アピールを見せているが、ボランチの層はやや懸念材料だ。
また、絶対エースのマテウス・ジェズスがリミットオーバーで合流し、キャンプ前半は動きの重さを見せていた点は気がかり。昨季のように守備免除とはいかない戦いに向けて、J２の怪物がどう調子を上げ、戦術意識を高めてくるか。そこは大きなポイントだ。
取材・文●藤原裕久（サッカーライター）
