南海辰村建設 <1850> [東証Ｓ] が1月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.9％増の17.9億円に伸び、通期計画の22.4億円に対する進捗率は80.0％に達し、5年平均の57.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比55.1％減の4.4億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比13.4％減の6.4億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の5.3％→5.6％とほぼ横ばいだった。



