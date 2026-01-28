田岡化学工業 <4113> [東証Ｓ] が1月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.8％増の18億円に伸びた。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の26億円→19億円(前期は19.6億円)に26.9％下方修正し、一転して3.3％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.6億円→4.6億円(前年同期は10.1億円)に60.0％減額し、一転して54.0％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比28.8％減の3.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.8％→4.7％に悪化した。



株探ニュース

