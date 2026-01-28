植松商会 <9914> [東証Ｓ] が1月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比13.4％増の1億3500万円に伸び、通期計画の1億5000万円に対する進捗率は90.0％となり、5年平均の88.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比31.8％減の1500万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比39.6％増の6700万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.8％→2.3％に改善した。



