28日15時現在の日経平均株価は前日比259.85円（-0.49％）安の5万3073.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は251、値下がりは1300、変わらずは44と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は100.61円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、ファストリ <9983>が59.36円、ファナック <6954>が37.27円、日東電 <6988>が17.55円、中外薬 <4519>が16.95円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を117.12円押し上げている。次いで東エレク <8035>が84.23円、フジクラ <5803>が56.49円、アドテスト <6857>が29.41円、スクリン <7735>が16.24円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、海運、情報・通信と続く。値下がり上位には化学、その他製品、輸送用機器が並んでいる。



※15時0分10秒時点



株探ニュース

