日本電技 <1723> [東証Ｓ] が1月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比38.1％増の81.6億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の107億円→117億円(前期は93億円)に9.3％上方修正し、増益率が15.0％増→25.7％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の64億円→74億円(前年同期は68.9億円)に15.6％増額し、一転して7.3％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の132円→152円に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の38.6億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の30.7％→33.7％に上昇した。



株探ニュース

