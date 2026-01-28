大腸がんの手術・退院を公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。がんのステージを公表しないことに対する一部の反応や、自身の向き合い方について、切実な思いを綴りました。



【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん がんのステージ公表に疑問 「心が先に壊れる」 自身の選択を明かす 「私の人生だから」



歩さんは「『この人、癌のステージ言わないよね？』……って、それがなぜか誹謗中傷されてしまうのが気になってた」と切り出し、「癌になっただけでも十分しんどいのに、なぜそこを叩かれるのか全く意味がわからない」と、ステージ非公表を巡るSNS上の風潮に疑問を呈しました。





その理由として、歩さん自身が初めてがんと告知された際、ショックで「頭を石で殴られたみたいだった」と吐露。不安からネット検索を繰り返す日々の中で、「これ全部知ったら、私の心が先に壊れる」と直感したといいます。





歩さんは「知れば知るほど余命とか生存率とか検索して、心が削れていく自分を、私はよーく知ってるから」と自身の性格を分析。自身の大腸がんのステージについては、リンパ節を切除したことから「少なくともステージ0とかではない」と推察しつつも、「それ以上知ってどうなるの？」と自問します。





そして他人のがんのステージを詮索する風潮に対して、「本人が一番知りたくない場合もあるって、想像したことある？」と、問いかけました。





歩さんは自身のがん闘病について、「詳しく知って深いダメージを背負うより、今日をちゃんと生きて、必要な治療と検査を受けて、笑える瞬間を拾う方を選んだ」と説明します。





最後は、「癌の向き合い方は、人それぞれ。正解はひとつじゃないし、説明義務も、公開義務も、どこにもない」「私は今日も明日も、淡々とやるべきことだけをやって生きていくつもり。それでいいでしょ？――少なくとも、私の人生だから」と、がん闘病に強い意志を込めた言葉で結びました。





【担当：芸能情報ステーション】