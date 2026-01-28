『仮面ライダーW』財団Xのイメージコスチュームがプレバンに登場!
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーW』より、同作品に登場する死の商人・財団Xのイメージコスチューム「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」(19,800円)、「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。]
○「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」(19,800円)
2026年7月発送予定「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」(19,800円)
「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」は、特殊な形状のジャケットを、細部にまでこだわりを重ね商品化。別売りのパンツと合わせることで、財団を象徴する純白の姿が完成する。
○商品サイズ
M:a着丈66cm 身幅55cm 肩幅48cm 袖丈61cm
L:着丈68cm 身幅58cm 肩幅50cm 袖丈63cm
XL:着丈70cm 身幅61cm 肩幅52cm 袖丈64cm
○「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)
2026年7月発送予定「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)
「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)は、パンツのボタンにアクセントとしてXのマークを刻印している。
○商品サイズ：
M:ウエスト(一部ゴム入り)78cm ヒップ104cm 総丈102cm 股下74cm
L:ウエスト(一部ゴム入り)84cm ヒップ110cm 総丈106cm 股下77cm
XL:ウエスト(一部ゴム入り)90cm ヒップ117cm 総丈109cm 股下79cm
○『仮面ライダーW』とは
『仮面ライダーW』は、2009年に制作された平成仮面ライダーシリーズ第11作。ハーフボイルド=半熟な私立探偵・左翔太郎(桐山漣)と、その相棒・フィリップ(菅田将暉)が、二人で一人の仮面ライダー・Wに変身し、風の街・風都で怒る事件を解決していく。
(C)石森プロ・東映
