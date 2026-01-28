近藤千尋、太田博久（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/28】モデルの近藤千尋が1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との2ショットを公開した。

【写真】36歳3児の母モデル「雰囲気が似てる」芸人夫との密着自撮り

◆近藤千尋、夫婦での2ショット公開公開


近藤は「夫婦で撮影」と添え、写真を公開。黒のトップスにデニムのサロペット姿の近藤が、ライトグリーンのフーディーを身に着けた太田に体を寄せ、2人で笑顔を見せている。

◆近藤千尋の投稿に反響


この投稿には「いつまでも仲良しで素敵」「お家でも仕事でもずっと一緒ですね」「笑顔が素敵」「お二人の雰囲気が似てる」などの反響が寄せられている。

近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）

