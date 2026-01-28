頑張ってる感がないのにオシャレ！【無印良品】40・50代が即マネしたい「店員さんコーデ」

カジュアルでも、程よく大人らしさも意識したいミドル世代の毎日コーデ。今回は、スウェットシャツやパーカーなどカジュアルなアイテムを使った、【無印良品】のおしゃれスタッフさんによるお手本コーデを紹介します。カラーの選び方やちょっとした工夫で、キメすぎずともこなれて見えそうです。

スウェット × ワイドパンツでゆるっとこなれコーデ

カジュアルなスウェットシャツとイージーパンツの組み合わせでも、シックなカラーどうしの組み合わせならラフさは控えめに。リラクシーなシルエットでも、締め色効果も相まってすっきりと見えそうです。アクセサリーを添えるなどして、上品に仕上げるのが◎

カジュアルなパーカーをきれいめに引き寄せ

カジュアルでデイリー使いしやすいパーカー。知的で上品な印象のあるネイビーなら、大人コーデにも取り入れやすいはず。パーカー × ブーツでも、ボトムスにあえてフレアスカートを合わせれば女性らしい着こなしに。さらにパーカーの紐を結ぶことでこなれ感をプラスできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M