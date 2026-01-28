ド軍ベッツがまさかのコーチ転身？ 明かされたオフの過ごし方に反響「ワクワクする」「当然」
ベッツが他競技のコーチに
まさかのオフシーズンの過ごし方が判明した。米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、NB Aのセレブリティ・オールスターゲームで、コーチを務めることが発表された。米メディアが報じると、ファンの反響を集めている。
米スポーツ専門局「ESPN」レポーターのバスター・オルニー氏は自身のXで「まさにピッタリ。今年のNB Aセレブリティ・オールスターゲーム（2月13日、ロサンゼルス、ESPN放送）で、ムーキー・ベッツがコーチを務める」と投稿した。
NB Aセレブリティ・オールスターゲームとは、オールスター開催週に行われるエキシビションマッチで、元NB A選手に加えて、俳優、ミュージシャンや他の競技のアスリートが出場する。昨年は通算762本塁打のレジェンド、バリー・ボンズ氏らがコーチを務めた。
米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xや、MLB公式Xも反応すると、現地のファンも反応している。
「素晴らしいニュースだ。大物選手たちがそろうのは新鮮でワクワクする」
「コーチ・ムーキー。悪くない響きだね」
「当然さ！」
「ムーキーおめでとう。楽しみにしている」
「ムーキーは今や何でもこなす。野球からバスケまで」
「コーチではなく、プレーしているところが見たかった」
「彼はプレーするべきだ」
他にも日本人から「ムーキー、バスケのコーチもするの！？ 本当にこの方はマルチな才能を持ってますね」などの声もあった。試合は2月13日（日本時間14日）にクリッパーズの本拠地インテュイット・ドームで開催される。
（THE ANSWER編集部）