ベッツが他競技のコーチに

まさかのオフシーズンの過ごし方が判明した。米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、NB Aのセレブリティ・オールスターゲームで、コーチを務めることが発表された。米メディアが報じると、ファンの反響を集めている。

米スポーツ専門局「ESPN」レポーターのバスター・オルニー氏は自身のXで「まさにピッタリ。今年のNB Aセレブリティ・オールスターゲーム（2月13日、ロサンゼルス、ESPN放送）で、ムーキー・ベッツがコーチを務める」と投稿した。

NB Aセレブリティ・オールスターゲームとは、オールスター開催週に行われるエキシビションマッチで、元NB A選手に加えて、俳優、ミュージシャンや他の競技のアスリートが出場する。昨年は通算762本塁打のレジェンド、バリー・ボンズ氏らがコーチを務めた。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xや、MLB公式Xも反応すると、現地のファンも反応している。

「素晴らしいニュースだ。大物選手たちがそろうのは新鮮でワクワクする」

「コーチ・ムーキー。悪くない響きだね」

「当然さ！」

「ムーキーおめでとう。楽しみにしている」

「ムーキーは今や何でもこなす。野球からバスケまで」

「コーチではなく、プレーしているところが見たかった」

「彼はプレーするべきだ」

他にも日本人から「ムーキー、バスケのコーチもするの！？ 本当にこの方はマルチな才能を持ってますね」などの声もあった。試合は2月13日（日本時間14日）にクリッパーズの本拠地インテュイット・ドームで開催される。



（THE ANSWER編集部）