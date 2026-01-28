セガ フェイブから「コウペンちゃん」デザインのフロッキードール「きせかえコウペンちゃん栄養とってえら〜い！」全6種が登場。

3.3cmのまめサイズのふわふわ手触りで癒やしてくれる、食べ物コスチュームがかわいい「コウペンちゃん」です☆

セガ フェイブ「きせかえコウペンちゃん栄養とってえら〜い！」

価格：各1,210円（税込）

発売予定日：2026年1月29日(木)

同梱内容：コウペンちゃんフロッキードール×1体 コスチューム×1着

商品サイズ：幅42×高33×奥35mm

対象年齢：6才以上

種類：全6種（いちご・アボカド・肉まん・生かき・にんじん・シークレット）

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他

人気イラストレーター”るるてあ”氏が描く日常の些細なことを全力で肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃん「コウペンちゃん」

そんな「コウペンちゃん」の着脱可能な食べ物コスチュームが付属したフロッキードール「きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら〜い！」が、セガ フェイブから登場します！

ドールの素材は長毛フロッキー加工によるふわふわの触り心地。

さらに、いちご・アボカド・肉まん・生かき・にんじんなどの食べ物モチーフのミニコスチュームとドール本体が各1個(全6種)ランダムで封入されています。

さらにシークレットの「コウペンちゃん」が1体入っており、何が出るかワクワクしながら集めて、テーブルや棚に並べるだけで日常にほんわか癒やしをプラスしてくれるグッズです☆

※単品はブラインド仕様(ランダム封入)となっており、種類は選べません

※未開封のボックスで購入した場合は、全6種全てのラインナップが揃います

「きせかえコウペンちゃん」第2弾が「コウペンちゃん はなまるストア」にて先行予約開始

種類：全6種（はなまる・流れ星・だるまさん・ごほうびのあめちゃん・四つ葉のクローバー・シークレット）

フロッキードール「きせかえコウペンちゃん 栄養とってえら〜い！」の発売に合わせ、「コウペンちゃん」の公式グッズを取り扱うオンラインショップ「コウペンちゃん はなまるストア」では、「きせかえコウペンちゃん 君を応援するよ〜！」の先行予約をスタート！

第1弾同様、まめサイズで手触りの良いフロッキー素材を使用しており、ミニコスチュームとドール本体が各1個(全6種うち1体はシークレット)ランダムで封入されます。

キュートな衣装に身を包んで全力で肯定してくれる、ちいさなフロッキードールの「コウペンちゃん」

フロッキードール「きせかえコウペンちゃん栄養とってえら〜い！」全6種は、2026年1月29日（木）に全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ他にて販売開始です。

