女優・石田ゆり子（５６）がニット姿を披露した。

２８日に自身のインスタグラムを更新し「こういう、なんとなく懐かしい感じの、ちょっと野暮ったい感じのするニットが私はなんだかとっても好きなんです」。えんじ色とホワイトのボーダーで、ふわふわした素材だ。

着用した姿を見せ、「アメリカの古着のような、とにかくこの、少年要素がたまらない」とお気に入りの様子。ブランド「ＳＡＹＡＫＡ ＤＡＶＩＳ」のアイテムであると紹介し「２６−２７秋冬コレクションのもの。かわいいなー。すきだわー。サヤカさんの作る服は、わたしにとって等身大の幸せを噛（か）み締める服，なんです。すきだわー」と思いが止まらなかった。

フォロワーは「色もフワフワ感も素敵です」「気持ちよさそうな洋服」「めちゃくちゃお似合いです」「写真だけみると、ゆり子さんがすでに手持ちの品かと思うくらいフィット感あります！」「フワフワニット」「きゃーニットもゆり子さんも可愛くて可愛いの大渋滞です」とニットにくぎ付け。

また「わぁ可愛い！ゆり子さんの少年っぽいファッション好きですー！座り方もメンズ風ですか？」「若い。同世代とは思えない」「ゆり子さんいつも若々しくて美しい」といった声も寄せられた。