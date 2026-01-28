先週、日本列島に大きな影響が出た5泊6日の”最長”寒波。まだ、日本海側を中心に平年の2倍以上の積雪があります。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋でも雪 週後半は再び寒気が襲来… 最新の雪シミュレーション

その上で、また上空には強い寒気が流れ込みそうです。

寒気の予想は、上空5500m付近と1500m付近でみますが、今回はより大気の不安定度がわかり、雪雲の発達度合いの目安になる、上空5500m付近でみてみます。



ー30℃以下の寒気は、平地で雪が降る目安の寒気で、すでにジワジワ流れ込み始めています。

29日（木）には、東京や名古屋、大阪でも－30℃以下。北日本は36℃以下という、さらに強い寒気も流れ込みます。

今回の寒波は２泊３日？

前回の5泊6日の最長寒波と比べると、今回は２泊３日ほどと前回に比べると短めです。寒気の強さも前回ほどではありません。ただ、それでも大雪のおそれがあり、今回も積雪が急増するような帯状の雪雲が発生しそうです。

青森ではピンク色で表示された雪が強く降るエリアが現れ、雪雲が予想より発達したり、停滞した場合は警報級となるおそれがあります。

日本海には、風と風がぶつかるJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が発生します。

この雲の帯は、発達した雪雲で、これがかかれば積雪が急増するおそれがあり、危険な雲です。

この雲の一部が若狭湾と伊勢湾に挟まれた、本州のくびれ部分にかかり、高い山が少ないため、太平洋側の濃尾平野にも、雪雲が流れ込んできます。

29日（木）の午後8時ごろには、名古屋付近で降雪が予想されています。積雪になるかどうかは、まだわかりませんが、時間が短いため現段階では積雪になることはないとみています。

ただ、このエリアは、東海道新幹線や名神高速道路があり、交通に影響が大きくなるエリアです。



前回の寒波の時も、名古屋の積雪は０センチでしたが、東海道新幹線が遅れたり、名神高速道路が予防的通行止めになりました。今回、どこまで影響がでるかまだ発表はありませんが、最新の交通情報はこまめにチェックしてください。

また京都などにも雪雲が流れ込みそうです。

30日（金）の未明には京都市中心部にも、雪雲が流れ込む予想です。

30日（金）までをピークに、日本海側は広く雪雲が流れ込みます。

警報級大雪のおそれも？

ただ、28日（水）～30日（金）は、鳥取など山陰、近畿、北陸、まで、警報級の大雪になるおそれがあります。

＜24時間予想降雪量（29日午前６時～30日午前６時多い所）＞

新潟県 平地 ４０センチ 山沿い ７０センチ

富山県 平地 ４０センチ 山間部 ７０センチ

石川県 平地 ３０センチ 山地 ３０センチ

福井県 平地 ３０センチ 山地 ５０センチ

近畿北部山地 ５０センチ 平地 ４０センチ

近畿中部山地 ５０センチ 平地 １５センチ

近畿南部山地 ５センチ

＜245時間予想降雪量（30日午前６時～31日午前６時多い所）＞

新潟県 平地 ３０センチ 山沿い ７０センチ

富山県 平地 ３０センチ 山間部 ５０センチ

石川県 平地 １５センチ 山地 ３０センチ

福井県 平地 １５センチ 山地 ４０センチ

近畿北部平地 ３０センチ 山地 ３０センチ

近畿中部平地 ２０センチ 山地 ３０センチ

先週の雪に加え、さらに積雪が増えるおそれがありますので、日本海側では落雪やなだれなどに注意が必要です。

また、雪が予想されていない地域も厳しい寒さです。

今は一年で一番寒い時季になりますが、その平年の気温を下回る気温が続く見込みです。体調の管理に十分、注意してください。