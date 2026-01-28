ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラと日本人ヴォーカリストでお贈りする「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの」

ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026

開催期間：2026年5月16日（土）〜6月28日（日）

会場：札幌から福岡まで全国14都市18公演

オフィシャルサイト：https://www.harmonyjapan.com/docd2026/

約1ヶ月半にわたり、札幌から福岡まで全国14都市18公演をめぐる「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」

2026年は、家族の絆を描いたディズニー＆ピクサー『リメンバー・ミー』と、不朽のラブストーリー『シンデレラ』が、スクリーンの映像とともにたっぷりと届けられます。

さらに、ピクサー・アニメーション・スタジオ設立40周年を記念して、『トイ・ストーリー』より「幻の旅」や『モンスターズ・インク』より「君がいないと」、『インサイド・ヘッド』日本版主題歌「愛しのライリー」の3曲をセレクト。

そしてテーマパーク音楽から、東京ディズニーランド ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」のテーマソングが初演奏されます☆

『リメンバー・ミー』より「リメンバー・ミー」、「ウン・ポコ・ロコ」、「音楽はいつまでも」 ほか

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney ©︎Disney/Pixar

音楽を愛する少年「ミゲル」が“死者の国”を旅しながら、家族の絆と自分の夢の意味を見つけていく物語『リメンバー・ミー』

主題歌「リメンバー・ミー」をはじめ、ラテン音楽の情熱やリズムにあふれた劇中歌や背景音楽など、スクリーンの映像と日本語歌唱で、感動の物語を紡ぎます。

『シンデレラ』より「夢はひそかに」、「ビビディ・バビディ・ブー」、「これが恋かしら」 ほか

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney

継母と義姉に虐げられながらも希望を失わず、魔法と勇気によって夢を叶える、ディズニープリンセス「シンデレラ」の物語。

夢を信じる心や愛の力を描いた名曲がたっぷりと届けられます。

オーケストラとヴォーカリストが奏でる美しいハーモニーが楽しめるプログラムです。

ピクサーの魔法

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney ©︎Disney/Pixar

楽曲：

『トイ・ストーリー』より「幻の旅」『モンスターズ・インク』より「君がいないと」『インサイド・ヘッド』日本版主題歌「愛しのライリー」

ピクサー・アニメーション・スタジオ設立40周年を記念して披露される「ピクサーの魔法」

『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』より、“大切な人を想う気持ち”を歌った3曲がセレクトされます。

東京ディズニーランド ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」テーマソング（英語歌唱）

©Disney

東京ディズニーランド ナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描いたキャッスルプロジェクション。

ディズニー・オン・クラシックでは初披露となる、生演奏の迫力が会場で堪能できます。

そのほか、会場がひとつになる参加型コーナーも！

手拍子やペンライト、歌って踊って笑顔あふれるステージを一緒に楽しむことができます。

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」公演詳細

主管：Disney Concerts

協賛：ローム株式会社

後援：WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS／ユニバーサル ミュージック合同会社

協力：月刊「ディズニーファン」

制作：Harmony JAPAN

公演時間：約2時間30分（休憩含む）

※小学生未満のお子さんは入場できません

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しは実施されません

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはされません

小学生以上のお子さんから大人まで、心ときめく“夢”と“まほう”のひとときが楽しめる「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの」

The post 『リメンバー・ミー』『シンデレラ』の名曲をオーケストラの生演奏で！ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026 appeared first on Dtimes.