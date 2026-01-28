氷川きよし、久しぶりの演歌曲「ほど酔い酒」MV公開 円熟味を増した歌声と温もり感じる映像
氷川きよしの久しぶりとなる演歌曲「ほど酔い酒」のCD発売および配信がスタートし、同曲のミュージックビデオのフルバージョンがオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】氷川きよし、久しぶりの演歌曲「ほど酔い酒」ミュージックビデオ
「ほど酔い酒」は、生きづらさを感じやすい現代において、誰しもが経験する小さな失敗やつまずきを、ほどよく力を抜きながら受け止めていこうというメッセージが込められた楽曲。演歌ならではの情感豊かなメロディと、氷川きよしの円熟味を増した歌声が印象的な一曲に仕上がっている。
ミュージックビデオでは、楽曲の世界観をていねいに映像化。しみじみとした情緒と温もりを感じさせる演出が、作品の魅力をより一層引き立てている。
さらに同曲では、酒造メーカー・菊水酒造とのコラボレーションも実現。「ほど酔い酒」とコラボレーションした人気商品『ふなぐち』が現在販売中で、音楽と日本酒という日本文化ならではの組み合わせにも注目が集まっている。
【動画】氷川きよし、久しぶりの演歌曲「ほど酔い酒」ミュージックビデオ
「ほど酔い酒」は、生きづらさを感じやすい現代において、誰しもが経験する小さな失敗やつまずきを、ほどよく力を抜きながら受け止めていこうというメッセージが込められた楽曲。演歌ならではの情感豊かなメロディと、氷川きよしの円熟味を増した歌声が印象的な一曲に仕上がっている。
ミュージックビデオでは、楽曲の世界観をていねいに映像化。しみじみとした情緒と温もりを感じさせる演出が、作品の魅力をより一層引き立てている。
さらに同曲では、酒造メーカー・菊水酒造とのコラボレーションも実現。「ほど酔い酒」とコラボレーションした人気商品『ふなぐち』が現在販売中で、音楽と日本酒という日本文化ならではの組み合わせにも注目が集まっている。