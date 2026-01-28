女の子がブランコに乗って遊んでいる間、大型犬がそばで見守っていてくれて…？まるでベビーシッターのように頼もしい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で148万回再生を突破。「素敵」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

【動画：ブランコに乗る女の子→超大型犬が近くで見守って…頼もしすぎる『ベビーシッターのような光景』】

ブランコに乗る女の子を見守る大型犬

TikTokアカウント「uutanmama」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「ダンロ」くんと小さな女の子の日常です。女の子が生まれた時から一緒にいて、ベビーシッターの役割を担ってくれていたというダンロくん。女の子がお家の中でブランコに乗って遊んでいる時も、すぐそばで見守っていたそう。

ブランコの揺れが激しくなってきたことに気づいたダンロくんが、「危ないよ！」とお手々を伸ばして止めようとする場面も。しかしブランコの動きは止まらなかったので、最終的には自分の体にぶつけて揺れを止めていたとか。体を張って女の子を守ろうとする姿に、深い愛情と優しさを感じます。

優しくて頼もしい姿が素敵！

ある日、女の子がブランコの下に寝そべったまま、身動きがとれなくなってしまうというハプニングが発生したそう。もちろんダンロくんは、女の子のピンチにすぐに気づいてくれたとか。そして服をお口にくわえて一生懸命引っ張り、女の子をブランコの下から救出！

さらに女の子が立ち上がるまで、「大丈夫？」と心配そうに見守っていてくれたとのこと。ダンロくんの優しくて頼もしすぎる姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しすぎ！」「見守ってて可愛い」「頼もしいベビーシッターだ」「犬も赤ちゃんだってわかるんですね」といったコメントが寄せられています。

今はお空から見守っている

投稿から数年後、ダンロくんは天国へ旅立ってしまいましたが、ご家族にたくさんの素敵な思い出を残してくれたそう。そして現在、ご家族はゴールデンレトリバーの「ごんすけ」くんと暮らしており、女の子はお姉ちゃんとして頑張っているのだとか。

きっと今もダンロくんはお空から女の子やご家族のことを見守り、ごんすけくんと幸せな日々を過ごせるよう願ってくれていることでしょう。

ダンロくんの可愛い姿や心温まる思い出をもっと見たい方は、TikTokアカウント「uutanmama」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「uutanmama」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。