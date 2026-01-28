わんこへの愛があふれるエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で328万8000回再生を突破し、「素敵な息子さん」「本当に立派」「泣きそうになりました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：通りすがりの子供に『妖怪みたい』と言われてしまった犬→息子の『立派すぎる一言』】

お散歩中にけなされてしまった犬

Instagramアカウント「burufami」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『アビー』ちゃんとの暮らしを紹介しています。この日、投稿主さんと息子さんは、アビーちゃんのお散歩に行ったそうです。お散歩を楽しんでいたご家族でしたが、通りすがりの子供から衝撃的な言葉をかけられてしまいました。

通りすがりの子供が、アビーちゃんを見て「妖怪みたい」「悪いことしそう」と言い放ったのです。もちろん、アビーちゃんはとっても優しくて温厚なわんこ。言葉は分からないものの、アビーちゃんは少し落ち込んでいるように見えたといいます。

投稿主さんは、「知らない子だから…」と苦笑いで通り過ぎようとしました。しかし、息子さんが驚きの行動を取ったのです。

温厚な息子さんが追いかけて…

息子さんは、静かに子供のそばに行き、「アビーに謝れ」と言ったのです。普段は大人しい息子さんの予想外の行動に、驚いてしまったという投稿主さん。大切なアビーちゃんをけなされて、どうしても許せなかったのでしょう。

息子さんの静かな怒りに、相手の親子は謝ってくれたといいます。普段は「アビーの弟」という立場だという息子さんが、とても逞しくお兄ちゃんのように見えたそう。息子さんの立派な対応とアビーちゃんへの愛情に、思わず胸が温まるエピソードでした。

この投稿には「よく言った！かっこいいぞ！」「まっすぐな気持ちが伝わってきました」「そこら辺の大人より大人です」などの温かなコメントが寄せられています。

アビーちゃんの静かではない怒り

別の日、息子さんはアビーちゃんにオヤツを与えようとしていました。その瞬間、パパが「宿題やりなさい」と一喝。仕方なく宿題を優先したといいます。

これに怒ったのがアビーちゃん！！オヤツが後回しになってしまったことが悔しいのか、イライラした様子でクッションを掘っていたそうです。真剣に宿題に取り組む息子さん、背後で取り乱すアビーちゃん、ふたりの対比に思わず笑ってしまいます…♪

アビーちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「burufami」の他の投稿からチェックすることができます！

