¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡Ù¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¯À¨ÏÓ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬¶¨ÎÏ¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÌ£¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î²¦Æ»¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥óÃíÌÜ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£¡¡MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¨ÏÓ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬W»²Àï¡¡¡ÖÄêÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¸ÄÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë´Å¤¤¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬Æþ¤Ã¤¿²¦Æ»¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÎäÂ¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×11¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÎÌ ¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ £¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£ ¤¥Ñ¥ó¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë3¹àÌÜ¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹âÎØ¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¡Ö¥Ö¡¼¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¡¥»¥¤¥¸¥¢¥µ¥¯¥é¡×¤ÎÄ«ÁÒÀ¿Æó¤µ¤ó¤È²¬»³¸©¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡ÖSOL BAKERY¡×¤Î½ÅÉÚÊþ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¯À¨ÏÓ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤¬¶¨ÎÏ¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÉÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥óÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡¦¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤Ï3ÂçµðÆ¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¸ÄÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¤¿¤Þ¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¡´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¥×¥í¤âÂÀ¸ÝÈ½
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ145±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨²Æì¸©¤Ç¤Ï»ÅÍÍ¡Ê¸«¤¿ÌÜ¡¦ÇÛ¹ç¤Ê¤É¡Ë¤ÈÇä²Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ç¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£À¸ÃÏ¤Ë¤â¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¿¤Þ¤´¤ò»È¤¤¡¢¤¿¤Þ¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½ÅÉÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç»õÀÚ¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Æ·Ú¤¤¡×¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸ÃÏ¤Î´Å¤µ¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î´Å¤µ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹âµé´¶¤ÇÄù¤á¤ë¡£²û¤«¤·¤¤Ì£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢¥×¥í¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡¡1ÆüÌó3Ëü¸ÄÇä¤ê¾å¤²¤ëÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢À¶¿å²°¿©ÉÊ¤Î¡ØÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡Ù¡ÊÀÇ¹þ248±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÎºÅ»öÈÎÇä¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1ÆüÌó3Ëü¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡£
¡¡¥Ñ¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò°ì½ï¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¸å¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥à¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ç»¸ü¤À¤±¤É½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢½ÅÉÚ¤µ¤ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ú¥í¥ê¤È¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤½¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤â¡Ö½Å¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤·¤Ã¤«¤ê¥ß¥ë¥¯´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÌ£¡×1°Ì »õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤À¸ÃÏ¤È¤È¤í¤±¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²¦Æ»¤ÎÌ£
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤Î¡Ø¹âµé¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ167±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¾®ÇþÊ´¤È¿å¤À¤±¤Çºî¤ëÈ¯¹Ú¼ï¡¦¥ë¥ô¥¡¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é»õÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë²¦Æ»¤Î¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ï¥×¥í¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¤ÎÌ£¡×ÉôÌç¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÅÉÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¤È¿©´¶¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¡£Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤â¡Ö¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ñ¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¥¥ì¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤È¤í¤±¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¡£ËÜÅö¤Ë²¦Æ»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡Û¡ÖÈ¬Å·Æ²¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£¡×£±°Ì¡¡¥×¥í¤â¡Ö´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡ØÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤í¤±¤ë¤¯¤ê¡¼¤à¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡Ù¡ÊÀÇ¹þ280±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÎäÂ¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¬Å·Æ²¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£¡×¤Ç£±°Ì¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç¤â10ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤À¡£
¡¡È¬Å·Æ²¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤ÀÎä¤¿¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¸ýÍÏ¤±¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë±é½Ð¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡ÖÅ·¤Ë¾º¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡ÊÀ¶¿å¥¢¥Ê¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍÏ¤±¤ë¡£°û¤á¤ë¡×¡ÊÄ«ÁÒ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡Ê½ÅÉÚ¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢°ìÆ±ÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡Û¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡¡Ì£¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î²¦Æ»¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î¡Øµª¥Î¹ñ²°¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡Ù¡ÊÀÇ¹þ291±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÎÌ¡×¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Ç£±°Ì¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£¡×¤â10ÅÀËþÅÀ¡£¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏËèÆü¾¯ÎÌ¤º¤ÄÆ¼Æé¤Ç¿æ¤¾å¤²¡¢¥³¥¯¿¼¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á°ìÈÕ¿²¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Å¤µ¤Ï·ë¹½¶¯¤á¤À¤±¤ÉÁ´Á³¸å¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Å¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÌ£¤ÎÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶Ã²¡£µª¥Î¹ñ²°¤Î²¦Æ»¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤¬Æ²¡¹¤ÎÁí¹ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡²¦Æ»¤¬¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·±Ô¡¦ÎäÂ¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÀª¤¤¤¬¤ß¤¨¤¿ºÇ¿·¤Î¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡£Ä«¿©¤ä¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë