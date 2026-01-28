DRAW▲ME・二瓶有加＆福留光帆、会見で“わちゃわちゃ”「二瓶ちゃんも30歳だけど…」「福留、静かにして！」
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』記者会見が28日、都内で行われた。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEのメンバーと、佐久間宣行氏が出席した。
【ソロショット】素敵！みりちゃむらメンバーが勢揃い
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に、「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントが実現。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEを結成。グループ名は、福留がギャンブル好き、この6人が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでもらえたこと、歌詞にある”見つけてくれてありがとね”などから、佐久間が名づけた。
この日の会見で、楽曲のダンスに関して話題が及び、福留が「私も経験者ですけど、私よりも全然経験がある二瓶ちゃんがよりよく、団結力を高めようと、みんなにご指導ご鞭撻のほどをいただきました」と笑顔で呼びかけると、二瓶が「ねぇ！思ってもないことを（笑）！」とわちゃわちゃ。福留が「二瓶ちゃんが、私とか梨々夏に『こうしなさい！』とか言ってくれて」と続けると、二瓶は「福留に関しては、きょうも朝からずっと話していて『福留、静かにして！』って何度言ったかわからない（笑）。でも裏を返すと、ミュージックビデオの撮影の時とかも、福留が朝から夜まで明るくケラケラしてくれるので、私はすごく助けられた」とやさしく呼びかけた。
これを受けて、福留が「二瓶ちゃんも、30歳だけど、夜まで…」とあえて年齢を強調して呼びかけると、二瓶は「年齢を大きく言わなくていいの（笑）！」とすかさずツッコミ。佐久間氏が「年齢構成だけはトニセンとカミセンって言われているもんね（笑）。年齢構成だけだけどね！」と笑わせていた。
イベントの意気込みを語る場面でも、福留と二瓶がわちゃわちゃ。まずは、福留が「こんなステキな曲を作っていただいて、ステキな振り付け、ステキな衣装だったり、MVも作っていただいて。『NOBROCK TV』がなければ、絶対出会わなかった6人なので、経歴とかもバラバラな6人が集まって、ファンのみなさまに届けるこの楽曲を届けるのが一番の見どころです。それぞれいろんな『NOBROCK TV』らしい企画もたくさんあったり、アイドルイベントでもあり、お笑いイベントでもあり…みたいな、全部ギュッと詰まっているので、余韻ひたひたになっていただけると思うので、1秒も目を離さないでいただけたら」と呼びかけた。
続けて、二瓶が「アイドルを卒業して5年後、また新しくグループを組んで、またステージに立てる日がくるなんて、本当に夢にも思っていなかったので、今回はこんなステキな機会を作っていただいて、本当に感謝しています。自分の人生を『NOBROCK TV』にすごく大きく変えてもらったので、視聴者のみなさん、支えてくださるスタッフのみなさんにも、感謝の気持ちを伝えられるようなパフォーマンスを精いっぱい頑張ります。1秒も…目を離さずに（笑）」と呼びかけると、福留が「なんで（自分のコメントを）パクるんですか（笑）？」とツッコミを入れるなど、仲の良さを垣間見せていた。
