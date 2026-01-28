¿·»³Àé½Õ¡¡Ä¹½÷¡¦¤â¤¢¤µ¤ó¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç»ÖË¾¹»ÁªÄê¤ÇÄå»¡¹ðÇò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥¿¥Ð¤È¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¡Ê45¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°¦Ì¼¡¦¤â¤¢¤µ¤ó¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²áÇ®¤¹¤ëÃæ³Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ò¶¡¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÌÐ¿¹¤¢¤æ¤ß¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤é¤È¤È¤â¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¤Î·ë¹½È¾¿ô°Ê¾å¤¬¼õ¸³¤¹¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¡¢¼õ¸³¤µ¤»¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í§Ã£¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤Ç½Î¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤ÊÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ÖË¾¹»¤òÁª¤ó¤ÀÊýË¡¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤Î¤¤¤í¤¤¤í¸ý¥³¥ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¼õ¸³¤·¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀ¨¤¤Ä´¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤«¤Ê¤ê½¸¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥Ð¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎÍ§ÅÄ¥ª¥ì¤Ï¡ÖÄå»¡¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¿·»³¤Ï¡ÖÄå»¡¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¸«³Ø²ñ¤È¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÀ¸¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹½¤¨¤ë¤·¡¢À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Íè¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤½¹Ô¤¤Ê´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥¢¥ë¤ò½¦¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥¹¥¿¥Ð¤È¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï2004Ç¯¤ËÅö»þ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¹õÅÄÅ¯»Ë»á¡Ê¸½¡¦À¾Éð2·³ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ë¤È·ëº§¡£06Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£23Ç¯11·î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿13ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£