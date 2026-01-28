¡ØONE PIECE¡Ù¡í¿ÀÈò¡í¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤¬P.O.P MAXIMUM¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¹ßÎ×! - ¤Ä¤¤¤Ëµì¡Ö»Í¹Ä¡×¤¬Â·¤¦
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈSA-MAXIMUM¡É ÀÖÈ±³¤Â±ÃÄ ÂçÆ¬ ÀÖÈ±¤Î¥·¥ã¥ó¥¯¥¹ ¡È¿ÀÈò¡É¡×(29,700±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ1·î30Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯8·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈSA-MAXIMUM¡É ÀÖÈ±³¤Â±ÃÄ ÂçÆ¬ ÀÖÈ±¤Î¥·¥ã¥ó¥¯¥¹ ¡È¿ÀÈò¡É¡×(29,700±ß)
¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ ¡ÈSA-MAXIMUM¡É ÀÖÈ±³¤Â±ÃÄ ÂçÆ¬ ÀÖÈ±¤Î¥·¥ã¥ó¥¯¥¹ ¡È¿ÀÈò¡É¡×¤Ï¡¢³¤¤Î¹ÄÄëÃ£¡Ö»Í¹Ä¡×¤Î°ì³Ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÖÈ±³¤Â±ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ëÂçÆ¬àÀÖÈ±¤Î¥·¥ã¥ó¥¯¥¹á¤ò¡¢P.O.P¤ÎMAXIMUM¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥æ¡¼¥¹¥¿¥¹Ž¥¥¥Ã¥É¤òÅÅ¼§Ë¤¤´¤È°ì·â¤ÇÀÚ¤êÉú¤»¤¿à¿ÀÈòá¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Íº¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÈÌöÆ°´¶°î¤ì¤ëÂ¤·Á¡¢¼Á´¶¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤É²¿ÁØ¤âÅÉ¤ê½Å¤Í¤é¤ì¤¿ºÌ¿§¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËMAXIMUM¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÎ©ÂÎºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤è¤¤¤èMAXIMUM¤Çµì¡Ö»Í¹Ä¡×¤¬Â·¤¦¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¡õP.O.P¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÃíÌÜ¤Î°ïÉÊ¤À¡£
¸¶·¿¤ÏMAS(¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢ºÌ¿§¤Ï¥¢¥ó¥É¥¦¥±¥ó¥¸¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ÏºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÈÀìÍÑÂæºÂ¡£
¡û¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Ï
ÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¤¿¾¯Ç¯Ì¡²è¡£³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯Ç¯¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ(¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤ò½ä¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Ç¡¢Í§¾ð¡¢Ì´¡¢ÀµµÁ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5²¯Éô¤òÄ¶¤¨¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»Ë¾åºÇ¤âÇä¤ì¤¿Ì¡²è¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì¤Ä¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
