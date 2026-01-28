妊娠中の冨永愛「胃の圧迫がある時にもオススメ」妊婦に優しい手作りマフィン公開「チャッピー優秀すぎ」「詳細な分量助かる」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】モデルで俳優の冨永愛が1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのマフィンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳パリコレモデル「妊婦に優しい」AIと相談して作ったバナナマフィン
◆冨永愛、体に優しい手作りマフィン公開
冨永は「妊婦に優しいマフィン」とし、バナナやメープルシロップ、オーツ粉、ギリシャヨーグルトなどを使用したレシピとともに、花柄の器に盛り付けられたマフィンを公開。「CHAPPI（チャッピー※ChatGPTの愛称）と相談して作った」と明かし 「本当に軽くて甘さもほんのり 重くないから胃の圧迫がある時にもオススメ」と紹介している。
◆冨永愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「チャッピー優秀すぎ」「詳細な分量助かる」「ヘルシーで美味しそう」「盛り付けも素敵」「真似して作ってみたい」「優しさが伝わる」といったコメントが寄せられている。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。12月20日に自身のInstagramにて、俳優の⼭本⼀賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と約20年ぶりの妊娠を公表した。（modelpress編集部）
