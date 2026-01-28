【ハセガワ：カーモデル、バイクモデル4月新製品】 1月28日公開

　ハセガワは、カーモデル・バイクモデル4月新製品情報を1月28日に公開した。

　発売予定商品には「トヨタ スープラ ターボ A70 “1990 オーストラリア ツーリングカー選手権”」をはじめ、「トヨタ スターレット KP61 S （3ドア） 中期型 （1980） “カスタムバージョン”」、「ニッサン フェアレディZ （Z32） バージョンR ツインターボ 2by2 （1998） “ホワイトパール”」などの限定品が登場。また、バイクモデルでは「カワサキ KH400-A5」がラインナップ。

　また、フィギュアが付属したカーモデルキット「ザクスピード ZK891 “エイミー マクドネル” w/フィギュア」なども発売する。

トヨタ スープラ ターボ A70 “1990 オーストラリア ツーリングカー選手権”

4月29日ごろ 発売予定
価格：5,060円

ザクスピード ZK891 “エイミー マクドネル” w/フィギュア

5月2日ごろ 発売予定
価格：6,050円

トヨタ スターレット KP61 S （3ドア） 中期型 （1980） “カスタムバージョン”

4月25日ごろ 発売予定
価格：3,960円

カワサキ KH400-A5

4月29日ごろ 発売予定
価格：5,940円

ニッサン フェアレディZ （Z32） バージョンR ツインターボ 2by2 （1998） “ホワイトパール”

4月25日ごろ 発売予定
価格：4,620円

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
日産自動車（株） 監修中