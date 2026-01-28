TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送される。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦する。

番組公式Xが放送内容を告知。「▼きしたかの高野10m高飛び込みリベンジ(2週目) 去年放送の『紙飛行機×高飛び込みキャッチ』でただ一人10mから一度も飛び込めずに終わった高野が、日本中の応援を受けてリベンジに挑む！」とつづった。

このポストに対し、投稿後2時間で300件以上のコメントが寄せられた。「これの面白さがわからない…」「また！？笑」「これ飛ばなかったらめっちゃつまらないよ 楽しみだけど、あまり楽しみじゃない」「どうせ見てしまうから君の負けだよ」などの辛辣（しんらつ）な意見が殺到する中、「アンチコメすごいけど水ダウと高野GAMBAっ」「名探偵津田で予算使い過ぎたので年度末まで高野でしのぎます」「先週は放送事故かと思ったら意外と面白かった、これで飛んだら本当にヒーローだし泣いてしまいそうだ」などのエールも一部にあった。

21日放送回は事前告知なしの緊急生放送だった。番組冒頭、10メートルの高飛び込み台に立っている高野が映し出された。この企画は、10メートルの高跳び台から紙飛行機を投げ込み、その後水面に飛び降りてキャッチする作戦。25年11月5日放送の「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」では、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が2日かけてのロケでキャッチに成功。だが、高野は1度も水面に飛び込んでいなかった。結局、生放送でも飛べなかった。同局の日比麻音子アナがチャレンジ終了を宣告し「このチャレンジの続きはまた来週引き続き、生放送でお届けしたいと思います」と衝撃通達。高野は「無理だって」と困惑の表情を浮かべ「日本から嫌われる」と嘆き、番組が終了した。

きしたかのは高野と岸大将（35）で2012年に結成。マセキ芸能社所属。高野は「水曜日のダウンタウン」の常連芸人として知られる。