「さすがにポケットは無理」



【動画】「あれ？」 ポケットに入れず、“困惑顔”になる瞬間

そんなコメントが添えられた動画に、2.7万件超の“いいね”が集まり、盛り上がりを見せています。映っているのは、保護猫の「かえで」ちゃん（2歳・女の子）。現在、投稿主さんの家で“一時預かり”中で、ずっとのおうちとのご縁を待っています。



動画には、床上で足を伸ばしてくつろぐ投稿主さんのもとへやって来たかえでちゃんの姿が。太ももの上に乗ると、おもむろにパーカーのポケットあたりをホリホリし始めます。



どうやらポケットの中に入りたいようですが、苦戦している様子。体からおりて、頭をダイレクトに突っ込む作戦に切り替えます。



ところが、なかなか入ることができません。「おかしいな……」と、顔を上げて投稿主さんを見つめるかえでちゃん。「？？？」と頭にはてなマークが浮かんでいるようです。



すると、ポケットの中がどうなっているのか探るように、ちょいちょい、ホリホリ……。「もしかしてこっち？」と思いついたかのように、今度はポケットの下をのぞき込むかえでちゃん。とてもお利口さんです。



最後は、「ダメだ、こりゃ」とあきらめて、立ち去ってしまいました。



この一部始終が公開されると、「かっわいい」「いけ！ がんばれ！」など夢中になる声が寄せられています。Xユーザー・琥みっちゃきぃ@保護猫さん（@masa_chal）にお話を伺いました。



ポケットはあきらめて… このあとの展開にほっこり♡

ーーよくホリホリするそうですね。



「他のパーカーに潜り込んだことはあったのですが、このパーカーのポケットに挑戦したのはこのときが初めてでした」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「潜り込むと安心するタイプで、最終的にパーカーの服の中に入ってくつろいでいました」



ーーこのような行動をするようになったのはいつ頃？



「預かって1カ月ほど過ぎたころからするように。それまでは、ベッドのクッションの下に潜り込んで寝ていました」



ーーふだんどんな性格の子か教えてください。



「人に対してかなりの甘えん坊で、よく鳴いて呼びます。一方、他のにゃんこさんに対しては、距離をとるタイプ。急に近づかれるのは苦手なようです」



リプライには、かえでちゃんの愛らしい行動にほっこりする声が続々と寄せられました。



