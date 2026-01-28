変わり果てた姿の愛車… 原因はうっかりだった？

機械式立体駐車場からクルマを出庫したら、車体が傷だらけのボコボコ状態に変わり果てていた――。



悪夢のような話ですが、こうした事故は誰の身にも起こる可能性があります。いったい何が原因なのでしょうか。

機械式立体駐車場は、パレットにクルマを載せ、機械操作で格納する仕組みで、マンションなどで広く採用されています。

【画像】「ええぇぇ…」 これが「立体駐車場での事故事例」です 画像で見る（32枚）

しかし入庫時には問題なく見えても、格納操作の最中にクルマが回転したり上下移動したりする際、設備や他車のパレットに接触する大事故に至る危険性があります。

事故の原因で最も疑うべきは「サイズオーバー」です。機械式駐車場では全長・全幅・全高のほか、左右タイヤの外幅、リアタイヤから車体最後部までの距離(オーバーハング)、最低地上高、さらには重量まで上限が厳密に定められています。

特に近年はクルマの電動化で車重が増加しており、寸法は問題なくても重量制限を大幅に超過していると、パレットの格納機構が耐えきれず落下する恐れもあります。

入庫前には必ずサイズと重量の確認を怠らないことが重要です。

次に考えられるのが「格納後にドアやトランクが開いてしまった」ケースです。

近年の新車に搭載されるスマートキーは、カバンから取り出さずに解錠・施錠が可能で非常に便利になりました。パワースライドドアや電動テールゲート、足をかざすだけでトランクが開くハンズフリー機能を備えたクルマも増えています。

しかしこうした便利機能が事故を招くことがあります。

クルマを停めて離れたタイミングや機械が動いている最中に、カバンの中でキーが押されてドアやテールゲートが開いたり、格納時の動きでハンズフリー機能が誤作動してトランクが開くのです。

そのまま気づかず、破損した状態でクルマが出てきてしまいます。

このほか、ルーフのアンテナをたたみ忘れて破損に至る事例もあります。

一部の大型商業施設では係員が常駐し、高さチェックやミラー格納の確認をしてくれますが、マンションなどでは自身で操作しなければならず、事故事例は少なくありません。

機械式立体駐車場を利用する際は、入庫直後すぐに格納操作せず、車両のまわりを一周して安全確認することが推奨されます。

また電動スライドドアや電動テールゲート、ハンズフリー機能は念のためオフにし、スマートキーがカバンの中で押されないよう収納場所を工夫することも有効です。

※ ※ ※

では万が一、サイズオーバーやドアの開放によってクルマがボコボコになって出てきた場合、どう対処すればよいのでしょうか。

まずは110番で警察に事故処理を依頼します。次に駐車場の管理会社へ連絡し、対応を求めます。

機械式駐車場には通常、非常時の連絡先が掲示されています。

自車の破損が軽微で駐車場設備に損害が出ていないように見える場合でも、他の格納車両を傷つけたり機械にトラブルを生じさせている可能性があるため、必ず連絡を入れてください。

特に自車が破損している場合、パーツが散乱している恐れがあります。そのまま放置すると他の格納車両へのパーツ落下や機械設備の故障を招くため、早急な対応が求められます。

入出庫操作中に大きな音がした場合も、車両接触の可能性があるため、ただちに非常停止ボタンで操作を停止し管理会社に連絡しましょう。

なお加入している自動車保険の内容次第では、自車や破損させた駐車場施設に保険が適用される場合があります。

駐車場に損害を与えた場合は「対物賠償責任保険」、自車がへこんだり傷ついたりした場合は「車両保険」で補償されます。

※ ※ ※

近年は全高の高いSUVが増えていますが、設計の古い一部機械式立体駐車場では全高が155cm以下に制限されている場合があります。

クルマを新しく買い替えたり、レンタカーや代車、知人から借りたクルマなど普段乗らない車両に乗る際は、必ず駐車場に格納可能かどうかを事前にチェックしましょう。