¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡áÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡á¤ÏÆþÃÄÌ¤¸ò¾Ä¤ÇÉÔºß¤ÎÃæ¡¢ºÇ½ªÆü¤ÏÅê¼ê¤ÈÌî¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÎý½¬¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢7Æü¤«¤éÌó3½µ´Ö¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¾µå¤ÈÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¼¤Æ40µåÄøÅÙ¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Êº£Æü¤Ï¡Ë¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö³«Ëë1·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¶¤êÊ¬¤±¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë